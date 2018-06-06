Таджикистан полностью запретил импорт куриных яиц

Здание «Таджикстандарта». Фото с сайта catoday.org

В Таджикистане запретили ввоз импортных куриных яиц. Такое решение приняло госагентство «Таджикстандарт» по результатам проверки мясной и яичной продукцию на рынках страны, сообщил представитель Таможенной службы Таджикистана Нозимджон Нидоев Радио «Озоди»

Информация о запрете была опубликована в ведомственном журнале Таможенной службы, об этом уведомлены все поставщики. По словам Нидоева, в 2016-2017 годах ввозом яиц в Таджикистан занимались 32 компании и частные предприниматели. В 2017 году по сравнению с 2016 годом объем поставок яиц снизился с 1000 до 40 тонн, в то же время отечественные предприятия нарастили производство. За этот период цена на яйца осталась стабильной, дефицита не возникло, и, проанализировав статистику, в «Таджикстандарте» пришли к выводу, что местные куры полностью удовлетворяют спрос населения.

В то же время пресс-секретарь «Таджикстандарта» Мурод Ашуров объяснил запрет несоблюдением санитарных норм иностранными, в частности, узбекскими производителями продукции. «На яйцах, которые завозились из Узбекистана, отсутствовала маркировка и дата производства, не было сертификата, и условия хранения не отвечали нормам», — сказал Ашуров, подчеркнув, что эти требования предъявляются всем поставщикам и производителям. В то же время таджикский предприниматель Исмат Солиев заметил, что требования «Таджикстандарта» очень высоки, и если выполнить их, то яйца подорожают.

До запрета таджикские предприниматели поставляли куриные яйца из Ирана, Индии и частично из Казахстана. В марте 2018 года после открытия границы с Узбекистаном оттуда в Таджикистан стало ввозиться большое количество яиц, и цены на эту продукцию упали почти вдвое. Если прежде одно яйцо стоило от 80 дирамов до 1 сомони (10 центов) за штуку, то цены на яйца из Узбекистана снизились до 50-60 дирамов.

В апреле Агентству по стандартизации пришлось приостановить импорт этой продукции. Тогда таможенники также объяснили запрет несоблюдением санитарных норм узбекистанскими производителями. В «Таджикстандарте» опровергали запрет, но подчеркивали, что никто не отменял контроль за документами, в том числе печатями производителя и датой производства, которые часто отсутствуют на узбекских яйцах. Сейчас цены на рынках Таджикистана вернулись к прежнему уровню.