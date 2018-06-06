Впервые в Узбекистане женщина-арбитр отработает на матче мужских команд

Кристина Середа (в центре). Фото с сайта Fcbunyodkor.com

Впервые в истории Суперлиги Узбекистана на матче мужских команд будет работать женщина-арбитр. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

Во встрече «Насаф» (Карши) – «Металлург» (Бекабад) в рамках 15-го тура Суперлиги будет работать женщина-арбитр Кристина Середа. Она будет помогать главному арбитру матча Хасану Рузиеву и исполнит роль линейного судьи (лайнсмена).

Кристина Середа – судья международного класса из Бухары. Ранее работала на матчах чемпионата и кубка страны среди женских команд, также обслуживала встречи национальных сборных, в том числе на Чемпионате Азии-2017 среди девушек до 19 лет. Середа с 2013 года входит в список арбитров из Узбекистана, назначаемых Международной федерацией футбола (FIFA) на турниры, проходящие под эгидой организации.

Женщина-арбитр в мировом футболе не редкость. Дамы работают на матчах многих мужских чемпионатов и даже обслуживают матчи национальных команд. Например, гречанка Хрисула Куробилия исполняла роль бокового судьи на матче отборочного цикла Чемпионата Европы Россия-Молдавия. Можно вспомнить женщин-арбитров из Швейцарии (Орели Больи), Италии (Клаудиа Романи), Германии (Бибиана Штайнхаус), Бразилии (Ана Паула Оливейра). Первой женщиной, которой доверили судить матч мужских футбольных команд, стала Пэт Данн: в 1976 году она судила матч турнира в графстве Дорсет (Великобритания). Однако женщин-судей стали допускать к работе с мужскими командами на официальном уровне только с начала XXI века.