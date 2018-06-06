Сборная Ирана по футболу первой из стран-участниц прилетела в Россию на Чемпионат мира

Футболисты сборной Ирана. Фото с сайта Theiranproject.com

Сборная Ирана по футболу первой из участниц прилетела в Россию на Чемпионат мира. Самолет с командой приземлился в Москве 5 июня в 20:26 по местному времени, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (FIFA).

«Для иранского футбола оказаться в России – мечта, ставшая явью. Мы сделаем все, чтобы как можно дольше не расставаться с этой сказкой, и намерены внести свой вклад в то, чтобы турнир стал лучшим в истории. Хотим поприветствовать всех остальных участников Чемпионата мира и их болельщиков, и в особенности российский народ, который примет этот турнир. Желаем всем вам великолепного Чемпионата мира», - заявил по прилету в аэропорт «Внуково» главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш.

Сборная Ирана будет тренироваться на базе действующего чемпиона страны «Локомотива» в Баковке (Московская область), а свой первый матч команда проведет 15 июня на «Стадионе Санкт-Петербург» против Марокко. Другими соперниками иранцев по группе B стали сборные Испании и Португалии.

Иранцы первыми из азиатских команд обеспечили себе путевку на Чемпионат мира FIFA 2018 и в пятый раз принимают участие в финальной части турнира. Они играли на Чемпионатах мира в 1978, 1998, 2006 и 2014 годах, но никогда не проходили дальше группового этапа.

Ранее сообщалось, что по окончании Чемпионата мира тренер сборной Ирана португалец Карлуш Кейруш возглавит национальную команду Узбекистана.

Кроме иранцев, на Чемпионате мира в России азиатский континент будут представлять национальные команды Австралии, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Японии.

Чемпионат пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Ни одна центральноазиатская страна никогда не принимала участие в турнире. В последних отборочных розыгрышах ближе всего к попаданию на ЧМ был Узбекистан, однако раз за разом терпел неудачи.