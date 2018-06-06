6 Июнь 2018

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Новости Центральной Азии

Финразведка Киргизии обяжет банки докладывать о подозрительных клиентах

Айбек Кадыралиев. Фото с сайта Knews.kg
Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана предложила обязать банковские учреждения самостоятельно проверять добросовестность клиентов. Об этом 6 июня сообщило издание 24.kg.

По словам главы Финразведки Айбека Кадыралиева, в закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов» предлагается ввести понятие «надлежащая проверка клиента». Финансовые учреждения должны будут извещать Финразведку о подозрительных операциях – например, о сделках с людьми, судимыми за отмывание преступных доходов, терроризм или экстремизм. Также необходимо будет информировать ведомство о сделках с лицами из стран с высокими рисками и обо всех операциях с наличными.

Кроме того, в законе предлагается прописать механизм возврата активов, незаконно выведенных из Киргизии за рубеж. При этом будут использоваться уже действующие международные механизмы. Кадыралиев подчеркнул, что ликвидация пробелов в законодательстве помогла бы вернуть в страну в том числе средства семьи Бакиевых. Глава Финразведки пояснил: «Отмечу, что это трудоемкая операция, так как нам необходимо согласовывать каждый наш шаг с Великобританией. В этом будут задействованы все – от правоохранительных органов до международных организаций».

Курманбек Бакиев занимал пост президента Киргизии с 2005 по 2010 годы и был свергнут в ходе революции. После переворота сам экс-глава государства, его брат Жаныбек и сын Марат эмигрировали в Белоруссию, а сын Максим сейчас проживает в Лондоне. Всех их на родине заочно приговорили к длительным срокам лишения свободы за коррупционные преступления и убийства при силовом подавлении восстания. Несмотря на это, Бакиевы успешно ведут бизнес за границей и владеют дорогостоящим имуществом, которое, по версии киргизских властей, было нажито преступным путем.

Международное информационное агентство «Фергана»

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