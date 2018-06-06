Осужденного по делу о теракте в Бостоне казахстанского студента освободят досрочно

Диас Кадырбаев. Фото с сайта 365info.kz

Студент из Казахстана Диас Кадырбаев, отбывающий в США тюремный срок за воспрепятствование расследованию теракта в Бостоне в 2013 году, добился досрочного освобождения. Об этом informБЮРО сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана.

По данным ведомства, Кадырбаев «благодаря хорошему поведению» выйдет из тюрьмы 23 июля, на год раньше окончания назначенного срока. В МИДе добавили, что заключенный находится в хорошем физическом и психологическом состоянии. Сотрудники казахстанского посольства посетят его в первой половине июня. «МИД РК прилагает все необходимые усилия для ускорения процедуры возвращения Кадырбаева на родину», – говорится в сообщении.

Теракт в центре Бостона был совершен 15 апреля 2013 года. Во время традиционного марафона, недалеко от финишной черты с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. В результате, три человека погибли, более 260 получили ранения. Виновными в организации теракта американские власти признали братьев Царнаевых – Тамерлана и Джохара. Первый был убит в перестрелке с полицией, второй задержан и впоследствии приговорен к смертной казни.

При расследовании теракта выяснилось, что знавшие Джохара Царнаева казахстанские студенты Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев, увидев в выпуске новостей его фотографию, выбросили рюкзак террориста с пиротехникой и ноутбук. Студентов арестовали и в 2015 году (к тому моменту они уже находились под стражей два года) Кадырбаева приговорили к шести, а Тажаякова – к 3,5 годам заключения. В июне 2016 года Тажаяков досрочно вышел на свободу и вернулся в Казахстан. Генпрокуратура республики неоднократно обращалась в министерство юстиции США с просьбой о переводе Кадырбаева на родину, однако там отказывали в связи с тяжестью совершенного им преступления.