Мексиканский боксер «Канело» Альварес вместо реванша с Головкиным подерется с американцем

боксер Сауль «Канело» Альварес (в центре). Фото с сайта Vesti.kz

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес отказался от реванша с казахстанцем Геннадием Головкиным и выбрал в соперники американца Дэниеля Джейкобса. Бой планировался на осень текущего года, сообщает ESPN

«Головкин упрям и хочет, чтобы доход от боя поделили поровну, но этого не будет. Поезд имени «Канело» покинул станцию. Контракт боя с «Канело» на 15 сентября уже на столе Джейкобса. Его промоутеру Эдди Хирну нравится эта идея, как и всем нам. Мы просто движемся вперед, чтобы у Альвареса был самый сложный «партнер по танцам» на сентябрь», - заявил промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хоя.

Де Ла Хойя объяснил выбор Джейкобса тем, что американец устроил Головкину серьезное испытание в марте прошлого года. Он стал первым боксером, который выстоял все 12 раундов против казахстанца, и многие считают, что американский боксер выиграл в том бою. Также Де Ла Хойя отметил, что этот бой - одна из причин, по которой Альварес подписал контракт с HBO, а сам промоутер «будет биться за каждый цент для своего клиента».

Промоутер Джейкобса Хирн сказал, что не намерен затягивать переговоры, и видит Джейкобса подходящим соперником для «Канело».

Ранее сообщалось, что переговоры Головкина и «Канело» зашли в тупик, так как стороны не смогли договориться о распределении премиальных. Головкин предложил поделить доход поровну, тогда как «Канело» претендует минимум на 65%. Де Ла Хойя заявил, что начинает переговоры с промоутером британца Билли Джо Сондерса Фрэнком Уорреном.

Первый бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года в T-Mobile Arena (Парадайс, США). По окончании боя была объявлена ничья, каждый из боксеров сохранил свои титулы. Оба спортсмена сразу после финального гонга заявили, что готовы к повторному поединку.

Реванш должен был состояться 5 мая 2018 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Однако в конце февраля Альварес попался на применении запрещенного препарата кленбутерола, отказался от боя с Головкиным 5 мая и лег на операцию ноги. В отношении спортсмена началось независимое расследование, регулируемое Атлетической комиссией штата Невада. В итоге боксер был дисквалифицирован на полгода. Головкин 5 мая провел бой против американского боксера Ванеса Мартиросяна и нокаутировал соперника во втором раунде.