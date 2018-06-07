Атамбаев назвал арест бывших премьера и главы таможни Киргизии местью покровителей Раима-миллиона

Алмазбек Атамбаев

Председатель Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), бывший президент страны Алмазбек Атамбаев прокомментировал арест своих однопартийцев — бывших премьер-министра Сапара Исакова и главы Государственной таможенной службы Кубанычбека Кулматова. По мнению Атамбаева, арест Кулматова и Исакова – месть со стороны покровителей Райымбека Матраимова , более известного как Райым-миллион. Он был заместителем председателя таможенной службы, пока в 2017 году Исаков не подписал указ о его увольнении. В своем заявлении, опубликованном изданием Tazabek , Атамбаев подчеркивает, что успешная борьба с коррупцией на таможне стала возможной именно благодаря этому решению.

«Вопреки здравому смыслу, аресту по обвинению в коррупции подвергли людей, которые как раз-таки отличились в борьбе с коррупцией», — заявил Атамбаев. Он подчеркнул, что правительство Исакова за четыре месяца 2018 года обеспечило профицит бюджета в размере пять миллиардов сомов, что является рекордом за все годы независимости Киргизии. Причем ключевую роль в достижении этого показателя сыграла борьба с коррупцией в таможенной службе, возглавляемой Кулматовым.

Атамбаев отмечает, что материалы уголовных дел относятся к тем временам, когда Исаков был заведующим отделом аппарата президента, а Кулматов — мэром Бишкека. По словам Атамбаева, они не имели полномочий самостоятельно принимать те решения, которые положены в основу обвинений.

Атамбаев выступил с критикой в адрес Сагынбека Исмаилова, который в марте 2018 года возглавил Антикоррупционную службу Госкомитета национальной безопасности. «Такие услужливые дружки, как нынешний директор АКС, толкают Президента страны Жээнбекова С.Ш. на опасный путь. Об этом я предупреждал его ранее, а в марте текущего года вынужден был сказать на своей пресс-конференции», — напоминает глава СДПК.

Напомним, Исакову в мае 2018 года было предъявлено обвинение по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, где в январе 2018 года произошла крупная авария. 5 июня меру пресечения Исакову сменили с подписки о невыезде на арест. В тот же день был арестован Кулматов, которого с мая обвиняют в нерациональном использовании гранта на строительство школы в Бишкеке.

Атамбаев был президентом Киргизии в 2011-2017 годах. Его нередко подвергали критике за назначение на высокие посты людей из личного окружения. Лидером СДПК Атамбаев был избран в конце марта 2018 года. Это решение было ожидаемым, так как Атамбаев еще до своей отставки обещал вернуться в политику, чтобы «сжечь каленым железом» своих оппонентов и «очистить» страну от врагов. В ходе президентских выборов Атамбаев поддерживал Сооронбая Жээнбекова, который в итоге стал победителем, но после выборов между бывшим и действующим главами государства возникли разногласия.