«Samarkand city» построят с помощью китайцев

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и китайская инвестиционная компания «Фонд Шелкового пути» (Silk Road Fund) подписали 6 июня в Пекине меморандум о взаимопонимании по проекту строительства туристической зоны «Samarkand city». Об этом сообщает пресс-служба банка.



Зеленым цветом выделена территория бывшего завода «Алпомыш». Фото с сайта Spot.uz



Поскольку Узнацбанк был определен кабинетом министров головной организацией, которая осуществляет проект через софинансирование с иностранными инвесторами, кредитное учреждение занялось поиском зарубежных партнеров для реализации проекта. В ходе этой работы представители Узбекистана посетили город Сиань в Китае, где и было достигнуто взаимопонимание с «Фондом Шелкового пути». Документ был подписан в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Пекине 9-10 июня.

«Согласно подписанному Меморандуму, предусматривается совместная реализация проекта «Samarkand city», который предполагает улучшение туристического потенциала города Самарканда, всемирно известного исторического и культурного центра, и создания «Жемчужины на Шелковом пути XXI века», - говорится в сообщении банка.

В пресс-службе Узнацбанка не назвали объем инвестиций, которые готов вложить китайский партнер, однако расчетная стоимость создания «Samarkand city», согласно правительственному постановлению, составляет 39 млрд сумов ($5 млн). Правда, чиновники отмечали, что стоимость будет значительно скорректирована в сторону увеличения после разработки проектно-сметной документации.



Самарканд. Фото с сайта Darakchi.uz



По проекту «Samarkand city» до 2020 года на территории бездействовавшего много лет завода «Алпомыш» («Красный двигатель») будет построен гостиничный и развлекательный комплекс. Как сообщал минувшей осенью Samarkandnews.uz со ссылкой на начальника самаркандского управления Госкомтуризма Ильхома Суванова, здесь будут построены пять отелей в узбекском, русском, арабском, европейском и азиатском стилях, каждая из которых будет рассчитана на 100 постояльцев. К их услугам будут аквапарк, рестораны, залы для боулинга, спортивные площадки, зеленые зоны, фонтаны, амфитеатр, кафе, рестораны, магазины сувениров. Новые гостиницы возведут на улицах Панжакент, Мирзо Бобура, Александра Пушкина, Ибн Холдуна, Алишера Навои, в поселках Фархад, Кимёгарлар, Хишрау, Сад поэтов построят развлекательные центры.

На территории гребного канала в Самаркандском районе появятся спортивно-оздоровительная и туристско-рекреационная зоны, состоящие из современного спортзала, спортивных площадок, крытого бассейна, гостиничных комплексов семейного типа, коттеджного поселка и другой рекреационной инфраструктуры. Кроме того, будут отреставрированы мемориальные комплексы «Имом аль Бухорий» в Пайарыкском районе, «Махдуми Аъзам» в Акдарьинском районе, «Абу Мансур аль-Мотуриди» в Самарканде, «Хазрати Давуд» в Нурабадском районе, «Гавсул Аъзам» в Ургутском районе и другие.

Параллельно власти обещают заниматься улучшением условий жизни и самих жителей Самарканда, для чего в 2018 году выделено $50 млн. Деньги должны пойти на замену труб во всех многоэтажных домах и подготовку к подключению к котельным, замену лифтов, строительство дорог и надземных переходов.