Мирзиёев обвинил фонд стабилизации цен в перерасходе $155 млн

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что из-за неудовлетворительной работы специального фонда стабилизации цен стране пришлось импортировать сахар, подсолнечное масло, картофель и курятину на $155 млн. Критический анализ ситуации на внутреннем рынке был озвучен в ходе видеоселекторного совещания, сообщает УзА

Мирзиёев подверг жесткой критике деятельность фонда стабилизации цен, который не справляется с поставленными задачами. Фонд, по мнению президента, превратился в кредитную организацию, служащую интересам определенных предпринимателей. Генеральной прокуратуре поручено провести тщательную проверку фонда, созданного для предотвращения резких скачков цен на основные продукты питания на внутреннем рынке.

Несмотря на то, что инфляция за первые пять месяцев текущего года, зафиксированная на уровне 6,6%, не превысила прогнозы, в отдельных регионах наблюдался стремительный рост потребительских цен. В Ташкенте – на 7,4%, в Андижанской области – на 7,3%, в Каракалпакстане – на 7,1%. В частности, в стране значительно подорожало мясо. Как выяснилось, это произошло из-за нехватки комбикорма, шрота и шелухи, а также по причине резкого увеличения кормов для скота.

Отмечалось, что на узбекских рынках часто нарушается культура торговли, требования в данной сфере, что приводит к искусственному завышению цен. А руководители рынков вместо устранения недостатков занимаются вымогательством.

Внимание было уделено и регулярному повышению стоимости строительных материалов. Президент сообщил, что в годовом выражении стройматериалы подорожали в среднем на 16%. При этом в Ташкентской области они выросли в цене на 23%, в Сурхандарьинской – на 20%, в Хорезмской – на 19%.

Важной проблемой сельского хозяйства названо сокращение посевных площадей под повторные культуры на 238 тысяч гектаров. Президент в этой связи поручил не допустить снижения объемов заготовки продукции и роста цен. «За счет полного засева повторными культурами оставшихся 680 тысяч гектаров и повышения урожайности мы должны получить урожай в количестве, достаточном как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Если используем воду упорядоченно, разумно, ее хватит на все посевы», — сказал Мирзиёев.

Напомним, что ранее из-за нехватки воды для полива угодий в Узбекистане решили сократить посевы риса на 40% – со 162 тысяч до 94 тысяч гектаров. На освободившихся полях планируется сеять другие виды культур, не столь требовательных к воде, например, маш и фасоль, а также кормовые растения.

Для стабилизации цен на внутреннем рынке правительство Узбекистана создало резерв некоторых видов продовольственных товаров. Запасы состоят из 178,3 тысячи тонн картофеля, 120,1 тысячи тонн лука, 89,5 тысячи тонн моркови и 57,4 тысячи тонн риса. Кроме того, для тех же целей импортировано 30 тысяч тонн сахара, 22,7 тысячи тонн картофеля и 1407 тонн мяса птицы. Однако не всю зарезервированную продукцию удалось сохранить, из-за чего, например, власти Ташкента в апреле решили раздать бесплатно лук «измененного качества», хранившийся в закромах ответственных организаций.