В Турции начали обналичивать туркменские карты VISA в обход блокировок

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В Турции появились люди, предлагающие услуги по обналичиванию долларов с туркменских карт VISA. Об этом 6 июня сообщила радиостанция «Азатлык»

Туркменские мигранты рассказали журналистам, что «черных банкиров» можно найти, в частности, перед гостиницей «Deniz otel» возле трамвайной остановки Аксарай в Стамбуле. Это шесть женщин с терминалами для карт и с сумками, наполненными долларами. Они просят за свои услуги 16% от обналиченной суммы. За женщинами со стороны наблюдает мужчина официальной внешности. «Черные банкиры» говорят на туркменском языке.

После того, как в 2016 году в Туркмении ввели запрет на покупку наличных долларов для физических лиц, в стране распространился так называемый «долларовый туризм». Люди зачисляли манаты на банковские карты, ехали за границу и снимали с карт доллары по официальному курсу 3,5 маната. При этом черный курс доллара на туркменских рынках постоянно растет и сейчас достигает 29 манатов.

В рамках борьбы с «долларовым туризмом» власти Туркменистана в течение 2017 года вводили все новые ограничения по обналичиванию средств за рубежом. Наконец, с января 2018 года снять деньги с пластиковых карт за границей стало невозможно, и в течение нескольких месяцев считалось, что «долларовый туризм» удалось полностью ликвидировать.