МИД РФ напомнил о праве стран бывшего СССР самостоятельно выбирать алфавит

Здание МИД России. Фото с сайта Mos.ru

Выбор алфавита – это суверенное право любого государства, и продвижение российской культуры за рубежом не должно восприниматься как попытка повлиять на него. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин на пленарном заседании в Госдуме, передает Интерфакс

Таким образом дипломат ответил на вопрос одного из депутатов о его отношении к переходу стран бывшего Советского Союза с кириллицы на латиницу. «Что касается Российской Федерации, мы, естественно, развиваем активность в плане пропаганды наших ценностей, нашей культуры, нашей литературы. Но это никоим образом не должно восприниматься как попытка диктата, в том числе и в сфере установления того или иного алфавита», – подчеркнул замминистра.

В прошлом году Карасин также заявлял, что переход на латиницу, анонсированный в Казахстане – внутреннее дело республики. «Я убежден, что мы найдем способы, как приспособить наши двусторонние отношения, как приспособить русский язык к новой ситуации», – говорил дипломат.

Однако не все российские чиновники придерживаются подобного мнения. В ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 15 апреля член Совета Федерации Игорь Морозов отметил, что факт перехода с кириллицы на латиницу – достаточно серьезный шаг для внутренней политики, для культурного кода нации. «Мы это воспринимаем с очень большим сожалением и опасением», – добавил он.

В октябре прошлого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латинскую графику до 2025 года. Таким образом, Казахстан станет третьим государством в Центральной Азии (после Туркмении и Узбекистана), которое перейдет на латиницу после распада СССР. Кириллица пока сохраняется в Таджикистане и Киргизии, где уже неоднократно высказывалось предложение перейти на латинский алфавит, однако поддержки властей оно до сих пор не нашло.