Из-за скандалов с плагиатом в Институте истории Таджикистана приостановили защиту диссертаций

На защите диссертации в Таджикистане. Фото с сайта Tajmedun.tj

Диссертационный совет Института истории, археологии и этнографии Академии наук Таджикистана приостановил свою работу по решению Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при президенте Таджикистана, сообщает Радио «Озоди»

По словам председателя ВАК Абдулхакима Розикзода, решение принято после того, как было аннулировано постановление Диссертационного совета института о присвоении ученой степени кандидата исторических наук Нурали Хакимову, а диссертация соискателя Давлатёра Шералиева была возвращена на доработку. Также был нарушен порядок назначения официальных оппонентов для научной работы Назиры Бободжоновой.

В настоящий момент соискателям ученой степени по истории предложено представлять свои научные работы для защиты в Диссертационный совет факультета истории Национального университета. Сообщается также, что ранее ВАК отказал в защите диссертации четырем соискателям, один из которых не прошел проверку программой «Антиплагиат».

В апреле таджикистанский ВАК заявил о том, что будет проверять диссертации ученых республики на наличие плагиата с помощью системы «Антиплагиат». Это заявление было сделано после того, как независимое российское интернет-сообщество «Диссернет», которое выявляет случаи плагиата в научных работах, обнаружило неправомерные заимствования в ряде диссертаций деятелей науки Таджикистана.

На сегодняшний момент «Диссернет» выявил 37 работ, в которых таджикистанские авторы использовали чужие тексты без указания источника. Среди лже-ученых оказались помощник президента страны по вопросам кадров Асадулло Рахмонов (Рахмон), первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид (Саидов), председатель Хатлонской области Таджикистана Давлатшо Гулмахмадов (Гулмахмадзода), директор Института экономики сельского хозяйства Академии сельскохозяйственных наук республики Нарзулло Амиров и сын министра образования Таджикистана Шохин Саидов, являющийся доцентом юридического факультета Таджикского национального университета.

До сих пор своей степени был лишен только один из таджикских ученых, в чьих работах «Диссернет» нашел плагиат — Нарзулло Амиров. Недавно Экспертный совет по праву ВАК России постановил лишить степени еще одного научного деятеля — преподавателя Таджикского национального университета Зафара Тайфурова, однако это решение теперь должно утвердить руководство ВАК.

Собственную ВАК и первые национальные диссертационные советы Таджикистан создал только в два года назад. Сейчас таких советов в республике 43. До этого все диссертации таджикистанских ученых утверждались ВАКом России.