Из-за скандалов с плагиатом в Институте истории Таджикистана приостановили защиту диссертаций
По словам председателя ВАК Абдулхакима Розикзода, решение принято после того, как было аннулировано постановление Диссертационного совета института о присвоении ученой степени кандидата исторических наук Нурали Хакимову, а диссертация соискателя Давлатёра Шералиева была возвращена на доработку. Также был нарушен порядок назначения официальных оппонентов для научной работы Назиры Бободжоновой.
В настоящий момент соискателям ученой степени по истории предложено представлять свои научные работы для защиты в Диссертационный совет факультета истории Национального университета. Сообщается также, что ранее ВАК отказал в защите диссертации четырем соискателям, один из которых не прошел проверку программой «Антиплагиат».
В апреле таджикистанский ВАК заявил о том, что будет проверять диссертации ученых республики на наличие плагиата с помощью системы «Антиплагиат». Это заявление было сделано после того, как независимое российское интернет-сообщество «Диссернет», которое выявляет случаи плагиата в научных работах, обнаружило неправомерные заимствования в ряде диссертаций деятелей науки Таджикистана.
На сегодняшний момент «Диссернет» выявил 37 работ, в которых таджикистанские авторы использовали чужие тексты без указания источника. Среди лже-ученых оказались помощник президента страны по вопросам кадров Асадулло Рахмонов (Рахмон), первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид (Саидов), председатель Хатлонской области Таджикистана Давлатшо Гулмахмадов (Гулмахмадзода), директор Института экономики сельского хозяйства Академии сельскохозяйственных наук республики Нарзулло Амиров и сын министра образования Таджикистана Шохин Саидов, являющийся доцентом юридического факультета Таджикского национального университета.
До сих пор своей степени был лишен только один из таджикских ученых, в чьих работах «Диссернет» нашел плагиат — Нарзулло Амиров. Недавно Экспертный совет по праву ВАК России постановил лишить степени еще одного научного деятеля — преподавателя Таджикского национального университета Зафара Тайфурова, однако это решение теперь должно утвердить руководство ВАК.
Собственную ВАК и первые национальные диссертационные советы Таджикистан создал только в два года назад. Сейчас таких советов в республике 43. До этого все диссертации таджикистанских ученых утверждались ВАКом России.