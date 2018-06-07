На таможне в Турции задержали обернутых в фольгу нелегальных мигрантов из Ирана

Сотрудники таможенной службы порта Пендик в Стамбуле задержали семерых нелегальных мигрантов из Ирана. Их обнаружили обернутыми в алюминиевую фольгу в направлявшемся в Италию грузовике. Об этом сообщает Hurriyet.



Задержанные мигранты. Фото Hurriyetdailynews.com



Грузовик, по документам, перевозил автозапчасти. Но рентгеновское сканирование выявило на борту грузовика семь подозрительных объектов. При обыске выяснилось, что это мигранты, которые завернулись в фольгу в надежде, что она отразит рентгеновское излучение, и им удастся пересечь границу незамеченными. После обыска мигрантов задержали вместе с водителем грузовика.

По данным источников Hurriyet в турецких органах правопорядка, только за недавнее время было задержано около 600 нелегальных мигрантов на границе с Грецией и Ираном и на побережье Эгейского моря. Среди них оказались граждане Афганистана, Пакистана, Палестины, Ирака, Марокко, Алжира, Шри-Ланки и Вьетнама.

В последние годы, особенно после начала гражданской войны в Сирии, Турция стала основным маршрутом для беженцев, пытающихся попасть в Европу. На территории страны находится больше 3 млн сирийских беженцев. Около полумиллиона из них остановились в Стамбуле. В 2016 году между Евросоюзом и Турцией было подписано соглашение, согласно которому все беженцы, прибывающие в Европу из Турции, будут возвращены обратно.