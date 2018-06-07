Афганские полицейские лишились зарплат НАТО из-за «солдат-призраков»

Афганские полицейские. Фото с сайта Publicintelligence.net

Порядка 30 тысяч афганских полицейских, участвующих в боевых действиях, не смогли получить свои зарплаты за несколько месяцев из-за того, что НАТО, финансирующее силовые структуры Афганистана, внедрило новый способ борьбы с так называемыми «солдатами-призраками», пишет The New York Times

«Солдаты-призраки» — довольно распространенное явление в Афганистане. Местные высокопоставленные офицеры или чиновники силовых структур вносят в списки на получение довольствия, в том числе денежного, несуществующих людей и присваивают выделенные на «призраков» средства. Так, недавно новый глава полиции провинции Газни Фарид Машалл (Fareed Mashall) заявил, что при проверке в его ведомстве обнаружилось 1100 «солдат-призраков». Все они исправно «получали» зарплату.

Для устранения «призраков» из зарплатных ведомостей НАТО стало требовать биометрического подтверждения существования конкретных полицейских и военнослужащих перед тем, как выделять деньги на них. В 2017 году в целях борьбы с «призраками» по инициативе НАТО была проведена биометрическая регистрация военнослужащих афганской армии. Это позволило, по мнению официальных лиц Афганистана, значительно улучшить учет военнослужащих.

Именно НАТО обеспечивает почти все финансовое содержание силовых ведомств Афганистана, выделяя на эти цели порядка $4 млрд в год. Однако тем полицейским и военным, которые находятся длительное время на передовой или несут службу в труднодоступных районах, формально подтвердить свое существование крайне сложно.

«Наш район был окружен [боевиками] в течение полутора лет… Полицейские не могли поехать в административный центр провинции для биометрической регистрации, а подобная регистрация у нас на месте не проводится», — рассказал глава полиции уезда Гурзиван (Gorziwan или Girziwan) в провинции Фарьяб Абдул Самад (Abdul Samad).

По словам Самада, из-за того, что зарплату не выплачивают уже три месяца, пятеро из 30 его сотрудников покинули службу. Отметим, что средняя зарплата афганского полицейского составляет порядка $200. В ряды силовиков идут преимущественно мужчины из бедных семей.

Добавим, что, по данным Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джона Сопко (John Sopko), общая численность армии и полиции Афганистана сократилась почти на 11% в течение 2017 года и в январе 2018 года составила 296,4 тысячи человек. Однако официальные лица Афганистана отвергают эти выводы и утверждают, что численность силовых структур в стране остается неизменной и составляет 334 тысячи человек.