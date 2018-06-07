В центре Самарканда разрушены находящиеся под защитой ЮНЕСКО здания

В одном из туристических центров Узбекистана – городе Самарканде – строители разрушают памятники архитектуры, которые относятся к истории колонизации Туркестана царской Россией и находятся под защитой ЮНЕСКО как объекты культурного наследия. Пост об этом опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Мурат Сарсенов.



Фото с личной страницы Мурата Сарсенова в Facebook



«Разрушают дореволюционный Самарканд. Прямо сейчас. Комитет по охране памятников и Минкульт бездействуют, ЮНЕСКО не может повлиять. Сотрудники ОВД и Хокимията (мэрии) открещиваются, не хотят обращать внимания», - пишет Сарсенов в социальной сети. Пользователь добавляет, что обращался во все инстанции. При этом его друзья в Самарканде также защищают 150-летние здания, однако все усилия активистов тщетны. Строители продолжают рыть котлован, разрушая фундамент старинных домов.

Публикация вызвала волну обсуждения – многие пользователи в комментариях подтверждают информацию о сносе уникальных строений. «Варвары! Слов нет! Рубят сук, на котором сидят. После того, как в Ташкенте ничего не осталось, нужно было бы отреставрировать, вернуть первоначальный облик переделанным домам и показывать туристам. В Самарканде почти полностью сохранился европейский город», - пишет одна из участниц дискуссии.



Дом, о котором пишет Сарсенов, расположен на улице Пушкина



По данным интернет-издания Citizen, строительство в историческом районе в центре Самарканда ведет компания MAKS REAL STROY INVEST, у которой есть разрешение городского хокимията на проведение работ. Застройщик проигнорировал предписание региональной государственной инспекции при министерстве культуры Узбекистана, согласно которому строительные работы вблизи объектов, находящихся под защитой ЮНЕСКО, необходимо прекратить. Журналисты добавляют, что, по словам местных жителей, исторические здания сносятся уже в течение нескольких месяцев.



Фото с сайта Citizen



Исторический центр Самарканда был внесен во Всемирный список наследия ЮНЕСКО в 2001 году. Древний город представляет большой интерес для туристов. По данным Госкомтуризма, за первые четыре месяца текущего года Самарканд посетили 28,5 тысячи иностранцев и 850 тысяч внутренних туристов, что в четыре раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года.