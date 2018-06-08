Военным Узбекистана предоставили льготные автокредиты

Военнослужащие Узбекистана получили право на льготные кредиты для приобретения автомобиля. Соответствующее постановление подписал президент, сообщает канал министерства юстиции в Telegram.



Военные учения в Узбекистане. Фото с сайта President.uz



Годовая ставка по процентам составит 7%, первоначальный взнос – 15%. Кредит предоставляется сроком на десять лет с трехмесячным льготным периодом (время беспроцентного погашения долга). От каждой воинской части на такие кредиты смогут претендовать до десяти человек.

Условия кредита для военных значительно выгоднее льготного автокредита, недавно предоставленного сотрудникам прокуратуры Узбекистана. Первоначальный взнос для прокуроров составил 25%, а годовая ставка 14%. Обычным же гражданам кредит на покупку машины в Узбекистане выдается под ставку от 20% и выше и сроком на четыре-пять лет.

Узбекистанские военнослужащие обладают и другими льготами. На месте службы им в обязательном порядке предоставляется служебная квартира. Отслужив пять календарных лет, они могут претендовать на получение льготного ипотечного кредита на приобретение квартиры или земельных участков для строительства дома. При этом первоначальный взнос в размере 25% от стоимости жилья за военнослужащего вносит государство. Члены семьи погибшего военнослужащего получают компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Прошедшим срочную службу предоставляют льготы при поступлении в вуз. С 2017-2018 учебного года они получают прибавку баллов в размере 50% к баллам, набранным по итогам вступительных тестов. А для детей военнослужащих в вузах выделена квота в размере 5% от общего числа бюджетных мест. Кроме того, служба в армии дает преимущество при устройстве на работу в государственные структуры. Все это способствует престижу военной службы и профессии военного, жители Узбекистана готовы давать взятки, чтобы их сыновей взяли в армию.

Согласно рейтингу Military Strength Ranking 2018, армия Узбекистана является сильнейшей в Центральной Азии и входит в топ-40 армий мира. По оценкам, численность узбекистанской армии составляет около 76 тысяч человек.