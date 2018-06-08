В гибели обладательницы титула Missis World в Киргизии обвинили сына милиционера

Сания Шакирова. Фото с личной страницы в Instagram

Фигурантом дела об аварии, в которой погибла обладательница титула Missis World Сания Шакирова, стал сын полковника киргизской милиции. Об этом 8 июня сообщило издание «24.Kg»

Экспертиза показала, что водитель такси, в котором ехала Шакирова, был пьян. Сейчас он находится на лечении, а после выписки из больницы будет помещен в СИЗО. Как стало известно изданию из анонимных источников, водитель – сын полковника милиции, предположительно бывшего начальника Главного управления государственной специализированной службы охраны МВД Азрета Кондубаева. Получить комментарии от самого Кондубаева журналистам не удалось.

Тем временем, источники издания «Вечерний Бишкек» утверждают, что таксист вез Шакирову не как обычную клиентку. Якобы мужчина по имени Чингиз К. был женихом погибшей. Также в машине находился их друг Ринат С. Втроем они возвращались с отдыха в Бишкек. Информацию о родственных связях водителя пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов в разговоре с «Вечерним Бишкеком» прокомментировал уклончиво, заявив: «Ни Ч.К., находившийся за рулем авто во время аварии, ни его друг Р.С. никогда не были сотрудниками милиции. А кто его отец, нам не важно. За совершенное преступление Ч.К. сам будет отвечать».

Авария с участием автомобиля такси Ravon Nexia R3 произошла вечером 2 июня на трассе Балыкчы – Ананьево – Каракол. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в препятствие. Шакирова, находившаяся на пассажирском сидении, погибла на месте. Водитель и второй пассажир получили травмы.

30-летняя Сания Шакирова родилась в городе Кара-Балты в Киргизии, долгое время работала в индустрии красоты в России, затем вернулась на родину и открыла собственный бизнес. Она воспитывала двух дочек 13 и 10 лет, а также восьмилетнего сына. в апреле 2018 года во Вьетнаме Шакирова выиграла одну из номинаций конкурса Miss Beauty Universe.