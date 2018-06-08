На границах Узбекистана в мае задержаны около полусотни нарушителей

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На границах Узбекистана с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Афганистаном в мае 2018 года были задержали 48 нарушителей и незаконно ввезенные товары на $47 тысяч, сообщает Podrobno.Uz со ссылкой на узбекскую погранслужбу.

На границе с Казахстаном были задержаны 25 нарушителей, с Кыргызстаном – 16, с Таджикистаном – четыре, а с Афганистаном – трое. Только на границе с Туркменией ни в мае, ни в апреле не было зафиксировано нарушений. Всего в апреле пограничники задержали 52 нарушителя госграницы.

Все товары, задержанные в мае на 372 млн сумов ($47 тысяч), – в основном это лекарства, сигареты, электрические лампы и крупный рогатый скот, – были изъяты на границах с Киргизией и Таджикистаном. Например, 3 мая в приграничном селе Гулпион Ферганского района остановили медикаменты на сумму 197 миллионов сумов ($25 тысяч), 9 мая в пригороде Бекабада в Ташкентской области – табачные изделия на 50 миллионов сумов ($6300), а 24 мая в приграничном селе Мамай Янгикурганского района Наманганской области задержали шесть коров из Киргизии. Весь товар обращен в доход государства.

В апреле на киргизско-узбекской границе произошел инцидент со стрельбой: узбекские военные открыли огонь по человеку, который незаконно, по их мнению, пересек границу, не подчинился требованиям остановиться и проигнорировал предупредительные выстрелы в воздух. Кыргызстанец Фархад Мырзалыков скончался в больнице от полученных ран.

Киргизская сторона утверждала, что он находился на территории Кыргызстана и направлялся в сторону киргизского приграничного населенного пункта Мамай, узбекская заявила, что инцидент произошел на узбекской территории. Тем не менее Узбекистан выплатил семье погибшего компенсацию в $5 тысяч.

В начале года узбекистанцы жаловались на многокилометровые очереди на границе с Южно-Казахстанской областью из-за того, что казахстанская сторона пропускает людей очень медленно. Позже огромные очереди образовались на киргизско-узбекской границе, так что вопрос пришлось решать на уровне правительства. В мае 2018 года в связи с открытием границы с Таджикистаном проблема очередей возникла и там. Но если на границе с Казахстаном и Киргизией очереди возникают, главным образом, из-за большого числа узбекистанцев, желающих посетить вещевые и продуктовые рынки соседних стран, то популярность узбекско-таджикской границы вызвана полученной жителями Узбекистана и Таджикистана возможностью посетить города соседней республики без визы и навестить своих родственников после многолетней разлуки.

В 2017 году границу Узбекистана пересекли более 22 миллионов человек, в том числе около семи миллионов иностранцев.