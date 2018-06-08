После потопа в Ашхабаде решили построить ливневую канализацию

Фото с сайта Hronikatm.com

В Ашхабаде, где в середине мая затопило центральные улицы, построят современную ливневую канализацию. Об этом 8 июня сообщило государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня»

План строительства системы отвода ливневых вод был представлен президенту Гурбангулы Бердымухамедову наряду со многими другими строительными проектами. Президент заявил, что при создании системы канализации необходимо учитывать все требования и нюансы, после чего вернул проект на доработку. О каких именно требованиях и нюансах идет речь, не уточняется. Также не названы сроки реализации проекта.

Центральная часть Ашхабада была затоплена из-за сильных дождей 15 мая. Вода заполнила подвалы, размыла грунт, серьезно повредила торговый центр «Беркарар». Уровень воды на улицах поднимался в среднем до десяти сантиметров. В тот же день Бердымухамедов на вертолете лично инспектировал возведение новостроек в Ашхабаде. В репортаже государственного информагентства говорилось: «В ходе вертолетного облета туркменский лидер осмотрел панораму беломраморного Ашхабада, радующего взгляд элегантным архитектурным стилем, сочетающим классические принципы, национальные традиции и новейшие технологии. Характерной особенностью столицы являются ее ухоженность и чистота».

18 мая Бердымухамедов наказал ряд чиновников, которых счел ответственными за потоп. Был уволен заместитель министра обороны, начальник Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Ровшен Оразмамедов. Главе Минобороны Яйлыму Бердиеву был объявлен строгий выговор. Также президент объявил строгие выговоры заместителю председателя правительства Дадебаю Амангелдиеву, министру коммунального хозяйства Мыратниязу Абилову, управляющему делами аппарата президента и правительства Хаджымырату Хаджымырадову, а просто выговоры – начальнику государственной авиационной службы «Туркменские авиалинии» (Тürkmenhowaýollary) Доврану Сабурову и хякиму (мэру) Ашхабада Шамухаммету Дурдылыеву.

Стоит отметить, что потоп случается в Ашхабаде далеко не в первый раз. Из-за отсутствия водостоков и неграмотного подхода к укладке асфальта такие инциденты происходят в столице Туркменистана почти ежегодно.