Сборная Узбекистана по футболу крупно уступила Уругваю

Фото с сайта Championat-Asia

Сборная Узбекистана по футболу в товарищеском матче крупно проиграла национальной команде Уругвая. Встреча в Монтевидео завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, сообщает Championat-Asia

Уругвай в качестве хозяина и более именитой команды захватил преимущество сразу после стартового свистка. Несмотря на товарищеский статус встречи, игра проходила довольно жестко, особенно со стороны гостей, которые часто не успевали за уругвайскими футболистами. Узбекистанцы довольствовались лишь редкими атаками через фланги, завершавшиеся прострелами, иногда опасными. На 35-й минуте встречи Луис Суарес скинул мяч под удар Джорджиану Де Арраскаете и тот не оставил шансов вратарю Узбекистана Эльдору Суюнову.

Во второй половине встречи давление со стороны хозяев продолжилось, на 53-й минуте арбитр заметил игру рукой у Рустама Ашурматова и назначил одиннадцатиметровый в ворота Узбекистана – Луис Суарес оказался точен. Спустя двадцать минут при подаче углового узбекистанцы в своей штрафной не разобрались с уругвайцами и, по сути, оставили против одного Акрама Комилова двух игроков мадридского «Атлетико» Диего Година и Хосе Хименеса. В итоге Хименес практически беспрепятственно оформил разгромный счет. Незадолго до конца встречи Комилов еще и схлопотал удаление за опасную игру прямой ногой против Карлоса Санчеса.

Исполняющий обязанности главного тренера гостей Тимур Кападзе привез в Уругвай много молодежи, например, в основном составе вышли сразу пять игроков, завоевавших «золото» молодежного Чемпионата Азии в начале этого года. Не приглашаются в последнее время в национальную команду признанные лидеры: Одил Ахмедов, Виталий Денисов, Игорь Сергеев. Несмотря на три пропущенных мяча, узбекистанцы в линии обороны и опорной зоне показали неплохие скоростные качества и смогли закрыть грозного форварда ПСЖ Эдинсона Кавани, не отличился с игры и Луис Суарес, а вот третий пропущенный мяч целиком и полностью вина самих гостей.

Выбор Уругваем Узбекистана в последнем товарищеском матче перед Чемпионатом мира был, как кажется, очевиден. В соперниках по группе у южноамериканской команды – Саудовская Аравия и Россия. Саудовская Аравия примерно одного уровня с Узбекистаном. Россия – команда хоть и европейская, однако во внутреннем чемпионате выступало и выступает достаточно много легионеров из Азии, которые все равно оказывают влияние на местных игроков. В дополнение ко всему, у узбекистанцев и россиян схожий менталитет.

Следует отметить, что сборная Узбекистана никогда не играла с Уругваем или другими южноамериканскими командами. Узбекистанцы не могут одержать победу на протяжении семи матчей кряду. Отметим, что последние четыре встречи центральноазиатская команда провела против участников Чемпионата мира-2018. Ранее узбекистанцы сыграли вничью 1:1 с Сенегалом, уступили Марокко 0:2 и Ирану 0:1.