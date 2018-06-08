Узбекского аксакала отказались развести с бросившей его 27 лет назад женой

Фото с сайта Оmbudsman.uz

76-летний житель Сурхандарьи не смог развестись с женой, которая ушла от него 27 лет назад. Об этом случае пишет издание «Халқ сўзи»

Гражданин А.А. (его имя в статье не указано, приведены только инициалы) подал заявление о разводе в Денауский межрайонный суд по гражданским делам. Заседание по этому поводу состоялось в мае. Председательствовавший на нем судья отказался расторгнуть брак, мотивировав это тем, что «стороны могут уладить семейный конфликт». А.А, впрочем, уверен, что это невозможно, так как супруга ушла от него еще в 1991 году, вышла замуж за другого мужчину и родила ему сына. Их общий с А.А. ребенок 1989 года рождения в настоящее время живет со своей семьей.

Тот факт, что истец последние 27 лет живет один, подтвердил председатель махаллинского комитета (органа самоуправления граждан). Сам А.А. утверждает, что подробно описал суду сложившуюся в семье ситуацию, однако его доводы «не были учтены».



Справка из махаллинского комитета о том, что истец с 1991 года живет один. Фото «Халқ сўзи»



Согласно данным Минюста, за прошедший год в Узбекистане было зарегистрировано 31.930 разводов, на 8,1% больше, чем годом ранее. Разводиться через суд в республике – дело не только хлопотное, но и затратное. С истца за подачу заявления взыскивается государственная пошлина в 86.120 сумов ($10,5). Также необходимо заплатить за регистрацию расторжения брака. При наихудшем раскладе у желающего развестись на процесс может уйти почти вся месячная зарплата, которая в среднем по стране, по данным Госкомстата, составляет 1,453 млн сумов ($178,3).

В декабре прошлого года в Семейный кодекс внесли поправки, обязавшие суды и ЗАГСы сообщать о подавших на развод парах махаллинским комитетам, чтобы те попытались их примирить. В феврале этого года была опубликована «Программа комплексных мер по поддержке женщин и укреплению института семьи». По этому документу, если супруги решат развестись, они смогут сделать это только через суд, тогда как раньше, при отсутствии общих несовершеннолетних детей, хватало похода в ЗАГС. На обдумывание окончательного решения им дадут не шесть месяцев, а год, кроме того, инициатор развода должен будет платить своей второй половине отступные. Их размер будет определяться судом. Указанные нововведения могут быть скорректированы до конца текущего года.