В Туркменистане резко упал «черный» курс доллара

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В Туркменистане зафиксировано резкое падение неофициального курса доллара. Об этом 8 июня сообщило издание «Хроника Туркменистана» .По словам источников издания, в последние дни курс доллара на рынках Ашхабада держится на уровне 18,5-19 манатов. Между тем, 5 июня доллар продавали по цене 26-29 манатов. Причины устойчивого падения курса пока остаются неизвестными.

Ранее, как сообщали источники нашего издания, на базарах иногда происходила лишь кратковременная стабилизация курса – доллар вдруг переставал дорожать. По рынкам ходили слухи, что это происходит во время «вбросов» валюты, осуществляемых Центробанком. Якобы таким образом банк собирал наличные манаты, чтобы выплатить пенсии и зарплаты. Официальный курс доллара в Туркменистане с 2015 года удерживается на отметке 3,5 маната.

В 2016 году власти запретили продажу наличных долларов физическим лицам. После этого неофициальный курс, на тот момент составлявший 7 манатов, начал стабильно расти. Рост «черного» курса стал еще более заметным после того, как с января 2018 года граждане Туркменистана потеряли возможность снимать наличные доллары с карт VISA за границей. Впрочем, на днях стало известно, что «черные банкиры» в Турции научились обходить этот запрет.