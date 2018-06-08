Казахстан и Китай создали инвестиционный фонд размером в полмиллиарда долларов
Подписантами выступили председатель холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов и президент Китайско-Евразийского фонда экономического сотрудничества Линь Ган. «Основные инвестиции фонда будут направлены на реализацию проектов на территории Казахстана в различных отраслях экономики, в том числе развитии инфраструктуры, переработке природных ресурсов, логистике, информационных технологиях, обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе», - цитируют СМИ Арифханова.
В 2017 году глава КНР Си Цзиньпин заявил, что общий объем инвестиций Китая в экономику Казахстана за последние 25 лет составил почти $43 млрд. При этом приток прямых инвестиций в последние годы непрерывно увеличивается: к примеру, в 2016 году он увеличился в семь раз по сравнению с предыдущим годом.
Сумма совместных инвестиционных проектов Казахстана и Китая в 2017 году оценивалась в $70 млрд.
Специалисты в области миграции и политики заявляют об усиливающейся тенденции синофобии в Казахстане. Наиболее яркое ее проявление – земельные митинги в стране в 2016-м году: тогда одним из требований протестующих было не допустить аренду казахстанских земель гражданами Китая.