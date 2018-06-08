На курорте в Турции найден повешенным гражданин Узбекистана

В турецком городе Бодрум, популярном среди туристов, было обнаружено тело повесившегося гражданина Узбекистана. Труп был найден туристами на пляже Гюмюшлюк (Gümüşlük), приблизительно в 20 метрах от береговой линии, сообщает издание Hurriyet.



Бодрум. Фото с сайта Сontent4travel.com



Предварительный осмотр тела медиками показал, что оно провисело на дереве, по крайней мере, несколько часов. В ходе следственных мероприятий была установлена личность узбекистанца – это 32-летний Шутератбек Расулов (Shuteratbek Rasulov). Возможно, издание ошиблось в написании имени погибшего и его настоящее имя – Шухратбек. Тело узбекистанца доставлено в морг института судебной медицины провинции Мугла, полицией ведется расследование обстоятельств гибели иностранца.

В каком качестве Расулов находился в Бодруме – как турист или трудовой мигрант - не сообщается. И тех, и других в Турции насчитывается десятки тысяч. В частности, по данным министерства труда и социальной защиты Турции, в 2017 году рабочие визы получили 2465 мигрантов из этой республики, но гораздо большее число работают без оформления документов. По информации ведомства, Узбекистан находится на восьмом месте по количеству мигрантов, работающих в Турции.