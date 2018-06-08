Более половины милиционеров Оша одобрили практику кражи невест

Опрос сотрудников милиции города Ош показал, что большинство милиционеров лояльно относятся к обряду похищения невесты (ала качуу). Об этом 8 июня было заявлено на открытом заседании Общественного совета МВД Кыргызстана.



Киргизские милиционеры. Фото с сайта Kloop.kg



По данным опроса, 64% милиционеров считают ала качуу нормальным явлением. 82% опрошенных полагают, что девушки сами провоцируют мужчин на похищение. В Общественном совете констатировали, что информированность милиционеров о правах женщин необходимо повышать.

Одновременно некоторые члены Общественного совета вступились за 23 сотрудников милиции, которых уволили после убийства 19-летней Бурулай Турдалиевой. Заместитель председателя совета, полковник милиции в отставке Шамшыбек Мамыров отметил, что сейчас МВД финансируется из бюджета в объеме 24% от реальных потребностей. По мнению Мамырова, при таком финансировании трудно требовать от сотрудников хорошей работы.

Мамыров подчеркнул, что некоторые из уволенных сотрудников даже не имели взысканий. По его словам, многие милиционеры из-за тяжелой работы сами нуждаются в психологической помощи. «Ладно непосредственные виновники случившегося, но кто подумает о судьбе остальных сотрудников, которые были уволены. Они тоже чьи-то отцы, им тоже нужно содержать свои семьи. Мне больно за них», – заключил отставной полковник.

Заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов в ответ заявил: «Понимаю, что у них есть семьи. Но мы пошли на это, чтобы это стало уроком для всех». В свою очередь, депутат Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) Сайдулла Нышанов на заседании выразил мнение, что в отставку должен быть отправлен и заместитель главы МВД по кадровым вопросам Данияр Абдыкаров. Имя Абдыкарова в последнее время упоминается в коррупционных скандалах, в СМИ уже появилась информация о его побеге в Турцию.

Студентка медицинского колледжа Бурулай Турдалиева была похищена 30-летним Марсом Бодошевым 27 мая. Девушка не была знакома с похитителем, на август была назначена ее свадьба с другим человеком. Тем не менее, Бодошев предпринял уже вторую по счету попытку ее похищения. Милиционеры остановили машину на трассе и освободили потерпевшую. Ее вместе с похитителем доставили в отделение. Там Бодошев нанес несколько ножевых ранений Турдалиевой и себе. Девушка погибла, а преступник попал в реанимацию.

Гибель Турдалиевой вызвала широкий резонанс, в связи с чем и были уволены 23 милиционера во главе с начальником ГУВД Чуйской области. В отношении сотрудников отделения, в котором произошло убийство, возбуждено дело о халатности. Против ала качуу выступили многие влиятельные лица, в том числе премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

Обряд ала качуу, по словам историков, в прошлом практиковался при заключении брака между бедным юношей, неспособным выплатить калым, и богатой невестой. Нередко девушки были согласны на похищение и участвовали в его планировании. В советское время обряд был почти забыт, но в годы независимости Киргизии он стал обретать все большую популярность. По оценкам правозащитников, сейчас более половины браков в стране заключаются после похищения. Часто потерпевшие бывают не знакомы с похитителем и не готовы вступить в брак, но вынуждены давать согласие на свадьбу. В случае возвращения домой из дома похитителя девушка считается опозоренной.