Казахстанским паралимпийцам выплатили обещанные бонусы спустя три месяца

Александр Колядин. Фото с сайта Bnews.kz

Казахстанские спортсмены, успешно выступившие на Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане, спустя три месяца получили обещанные властями денежные выплаты, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Александр Колядин за историческое для Казахстана «золото» в лыжных гонках в спринте на дистанции 1,5 км получил $250 тысяч долларов. Александр Герлиц стал четвертым на дистанции 20 км и получил призовые в размере $30 тысяч. Александр Колядин, Александр Герлиц и Денис Петренко также участвовали в эстафете по лыжным гонкам и заняли шестое место, за которое правительство Казахстана обещало $5 тысяч. Также Герлиц занял шестое место в биатлоне. Таким образом, Колядин должен был получить $255 тысяч, Герлиц - $40 тысяч, а Петренко - $5 тысяч.

Размер выплат успешно выступившим казахстанским спортсменам оказался самым высоким на Паралимпиаде. Выплаты за победу и призовые места были предусмотрены и для тренеров, однако Министерство культуры не уточняет, получили ли вознаграждения наставники спортсменов, в том числе тренер Колядина Василий Коломиец.

Ранее сообщалось, что Александр Колядин не только не получил обещанный бонус и квартиру, но нескольких месяцев ему не дают положенные ежемесячные выплаты, и долгое время он живет исключительно на пенсию и выплаты из Дирекции национальных команд и спортивного резерва. Подаренные руководством области $3035 спортсменом-инвалидом были потрачены. В Министерстве культуры и спорта объяснили, что призовые паралимпиец получит в ближайшие дни. Задержка с переводом денег якобы связана с непростой процедурой оформления. Что касается ежемесячных выплат, то, как объяснил руководитель Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Евгений Вильямс, Колядину не выплачивают положенное из-за того, что в вышестоящем органе дали неточную информацию по получателям, но до конца июня спортсмену выплатят всю накопившуюся сумму. На сегодняшний день остается неизвестным, получил ли чемпион «накопившуюся сумму».

Также Колядин заявил о риске пропустить мировые соревнования из-за отсутствия финансирования. По словам чемпиона, у паралимпийцев нет возможности выезжать на международные соревнования для того, чтобы набрать рейтинговые очки, которые впоследствии дают пропуск на Олимпиаду. В истории спорта часто встречаются случаи, когда спортсмены по тем или иным причинам меняют место проживания и начинают выступать за другую страну. Часто пользуется натурализованными спортсменами и Казахстан. Среди спортсменов с ограниченными возможностями случаи смены гражданства происходят реже. Однако можно вспомнить четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Сергея Пунько, который сменил Белоруссию на Россию из-за отсутствия должного финансирования.