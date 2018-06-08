МВД Таджикистана пообещало оппозиционерам свободу при возвращении на родину

Шохрух Саидзода. Кадр из видеозаписи переговоров/YouTube

Министерство внутренних дел Таджикистана призвало оппозиционеров в изгнании возвращаться на родину, пообещав им свободу и безопасность. Об этом сообщает «Ахбор» со ссылкой на активиста запрещенной в Таджикистане организации «24».

Неназываемый член группы «24» опубликовал видео, в котором он ведет переговоры с представителями МВД. С правоохранителями в начале видео его связывает бывший активист группы «24» Файзуллоджон Сафаров, который в мае вышел из рядов движения и вернулся в Таджикистан. С активистом разговаривают сотрудник управления уголовного розыска Сафарали Камардинов и начальник управления уголовного розыска Шохрух Саидзода.

На вопрос члена группы «24» о гарантиях свободы Саидзода отвечает, что возвращение «обманутых» людей — распоряжение самого президента. «Мы уже стольких вернули обратно. Они спокойно здесь разгуливают, не испытывают никаких проблем. И вы давайте возвращайтесь. Мы поможем. Пару дней побудете в Москве, подготовим необходимые документы, и возвращайтесь, спокойно живите. Если вы на самом деле раскаиваетесь, то мы отнесемся к вам с уважением, не скажем ни одного лишнего слова в ваш адрес», - говорит Саидзода.

При этом он ставит условие: после возвращения «раскаявшимся» нужно будет опубликовать заявление, в котором они расскажут о «реальной ситуации», чтобы и другие противники правительства пересмотрели свои взгляды. В конце сотрудники МВД сообщают собеседнику, что уже приказали удалить его имя из списка разыскиваемых лиц и попросили посла Таджикистана в России оказать оппозиционеру помощь для возвращения на родину.

В группе «24» считают, что МВД, несмотря на обещания, контролирует тех, кто вернулся и принуждает их публиковать в соцсетях сообщения и фотографии об их благополучной жизни на родине.

Таджикские власти уже несколько лет предпринимают попытки возвращения на родину оппозиционных деятелей. В рамках этой работы в Таджикистан вернулся известный ученый Акбар Турсон, поэт Бозор Собир. В ноябре 2017 года из Ирана на родину вернулся Саидиброхим Назар — один из членов руководства запрещенной в 2015 году Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). В феврале появились сообщения о том, что в Таджикистан из Турции под конвоем был возвращен один из членов ПИВТ Нумонджон Шарипов, однако сам он позже заявил, что вернулся по своей воле и его никто не арестовывал. В мае он уехал обратно в Турцию.

По данным «Ахбора», программу возвращения оппозиционеров на родину курирует мэр Душанбе Рустам Эмомали, сын президента. Издание также отмечает, что разговаривавший с оппозиционером Шохрух Саидзода является близким другом Эмомали.