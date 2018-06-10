Президент Туркмении помиловал 611 заключенных

Колония в Туркменистане. Фото с сайта Нronikatm.com

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 8 июня подписал указ о помиловании 611 заключенных. Об этом сообщило государственное информагентство «Туркменистан сегодня»

Согласно указу, заключенные освобождаются как от основного наказания в виде лишения свободы, так и от дополнительного наказания – после освобождения им не надо будет проживать в определенной местности. Имена помилованных и другая информация о них (пол, возраст, совершенные преступления) не раскрываются. Помилование приурочено к Ночи предопределения (Ночь аль-Кадр, Gadyr gijesi). Этот праздник отмечается в 27-ю ночь Рамазана. Согласно исламским верованиям, именно в это время архангел Джабраил передал пророку Мухаммеду Коран. Мусульмане в эту ночь читают Коран и каются в совершенных грехах.

В прошлый раз Бердымухамедов подписал указ о помиловании в честь праздника Навруз 20 марта. Тогда на свободу вышли около тысячи человек. Как выяснили журналисты, среди них не было политзаключенных.

За 2017 год Бердымухамедов помиловал в общей сложности 3362 осужденных. Указы об освобождении заключенных издаются президентом в честь многих праздников, массовые помилования в Туркменистане происходят регулярно, но это связано, как утверждают правозащитники, с необходимостью освободить места в тюрьмах и колониях. Политзаключенные в списках помилованных никогда не оказываются.

Нередко в Туркменистане ходят слухи о подготовке массового помилования тысяч осужденных, однако в итоге количество освобожденных обычно оказывается гораздо более скромным.