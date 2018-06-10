По итогам петербургского конгресса создано Всемирное общество культурного наследия Узбекистана

Во время Второго международного конгресса «Культурное наследие Узбекистана» Российской национальной библиотеке было вручено факсимиле Корана Усмана

По итогам состоявшегося в Санкт-Петербурге Второго международного конгресса «Культурное наследие Узбекистана – путь к диалогу между народами и странами» создано Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

Всемирное общество объединит ученых, коллекционеров, журналистов и просто ценителей культурного наследия страны. Оно будет организовывать выставки, форумы и презентации во всех странах мира, в том числе в музеях, где хранятся предметы, относящиеся к истории Узбекистана. Главой организации назначен академик Академии наук Узбекистана Эдвард Ртвеладзе, а председателем правления – автор мультимедийного проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», журналист Фирдавс Абдухаликов.

Также по итогам петербургского конгресса было принято обращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. В нем говорится, что ученые ценят усилия главы государства по сохранению культурного наследия и реформированию страны.

Первый международный конгресс «Культурное наследие Узбекистана» прошел в Ташкенте и Самарканде в мае 2017 года, второй состоялся в Санкт-Петербурге 6-8 июня 2018 года. Фирдавс Абдухаликов рассказал нашему изданию, что из-за нехватки профильных специалистов в музеях многих стран мира образцы наследия Узбекистана плохо изучены и неверно каталогизированы. Иногда они просто хранятся в запасниках, а иногда выставляются как предметы из других восточных стран – например, Ирана. Цель организаторов международных конгрессов – исправить сложившееся положение, а также популяризовать историю Узбекистана. Эту работу финансируют государство, общественные организации и представители бизнеса.

В рамках проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» публикуются альбомы с изображением предметов музейных коллекций, имеющих отношение к узбекской культуре. На сегодняшний день опубликованы 15 альбомов, посвященных коллекциям музеев Узбекистана, России и Германии. В будущем планируется собрать еще 20 альбомов, в которых можно будет увидеть предметы из музеев Франции, Великобритании, Японии, США, Чехии и ряда других стран.