10 Июнь 2018

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Новости Центральной Азии

По итогам петербургского конгресса создано Всемирное общество культурного наследия Узбекистана

Во время Второго международного конгресса «Культурное наследие Узбекистана» Российской национальной библиотеке было вручено факсимиле Корана Усмана
По итогам состоявшегося в Санкт-Петербурге Второго международного конгресса «Культурное наследие Узбекистана – путь к диалогу между народами и странами» создано Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

Всемирное общество объединит ученых, коллекционеров, журналистов и просто ценителей культурного наследия страны. Оно будет организовывать выставки, форумы и презентации во всех странах мира, в том числе в музеях, где хранятся предметы, относящиеся к истории Узбекистана. Главой организации назначен академик Академии наук Узбекистана Эдвард Ртвеладзе, а председателем правления – автор мультимедийного проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», журналист Фирдавс Абдухаликов.

Также по итогам петербургского конгресса было принято обращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. В нем говорится, что ученые ценят усилия главы государства по сохранению культурного наследия и реформированию страны.

Первый международный конгресс «Культурное наследие Узбекистана» прошел в Ташкенте и Самарканде в мае 2017 года, второй состоялся в Санкт-Петербурге 6-8 июня 2018 года. Фирдавс Абдухаликов рассказал нашему изданию, что из-за нехватки профильных специалистов в музеях многих стран мира образцы наследия Узбекистана плохо изучены и неверно каталогизированы. Иногда они просто хранятся в запасниках, а иногда выставляются как предметы из других восточных стран – например, Ирана. Цель организаторов международных конгрессов – исправить сложившееся положение, а также популяризовать историю Узбекистана. Эту работу финансируют государство, общественные организации и представители бизнеса.

В рамках проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» публикуются альбомы с изображением предметов музейных коллекций, имеющих отношение к узбекской культуре. На сегодняшний день опубликованы 15 альбомов, посвященных коллекциям музеев Узбекистана, России и Германии. В будущем планируется собрать еще 20 альбомов, в которых можно будет увидеть предметы из музеев Франции, Великобритании, Японии, США, Чехии и ряда других стран.

Международное информационное агентство «Фергана»

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