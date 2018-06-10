Китай передаст Кыргызстану четырех заключенных

Заключенные в Китае. Фото с сайта Fair.ru

В Кыргызстан будут возвращены четверо граждан этой страны, осужденных в Китае. Об этом сообщает «Азаттык» со ссылкой на МИД Кыргызстана. Заключенных вернут до конца года. Имена и обвинения, по которым их осудили, не уточняются.

По официальным данным, всего в Китае отбывают наказание 17 граждан Кыргызстана. Большинство осуждено по обвинениям, связанным с наркотиками.

«Их используют в качестве наркокурьеров, и они оказываются в поле зрения при пересечении границы. Поэтому их, как правило, обвиняют не только в провозе, но и продаже наркотических средств», – сообщал ранее представитель МИД в Урумчи Азат Эркебаев. При этом некоторые из тех, кто перевозит пакеты с наркотиками, не знают, что находится внутри.

В Китае за контрабанду даже небольшого количества наркотиков предусмотрена смертная казнь. В 2016 году там была казнена гражданка Кыргызстана Светлана Кулбаева. По имеющимся данным, она работала курьером и направлялась в Гуанчжоу с партией женских сумочек. Однако ее задержали на границе, в багаже обнаружили спрятанные пакеты с героином.

По словам Азата Эркебаева, наркоторговцы подставили ее, подложив наркотики в партию товара. Позднее правоохранительные органы Кыргызстана заявили, что криминальным бизнесом занималась группировка из Нигерии. Она вербовала курьеров, якобы для доставки обычных товаров в Китай. Власти Кыргызстана пытались добиться изменения приговора, но китайская сторона отказалась идти на уступки.

По данным на 2017 год, за пределами Кыргызстана находятся около 700 тысяч граждан этой страны, большинство – в России. Около 1,7 тысячи человек осуждены по разным обвинениям. Между тем омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев заявлял ранее, что осужденных больше – около 3 тысяч. Правозащитница Толекан Исмаилова допускала, что цифры могут быть еще выше.

По словам Оторбаева, многие из заключенных осуждены безосновательно, но лишены эффективной правовой помощи, чтобы доказать свою невиновность. Для их поддержки он предлагал открыть представительства омбудсмена за рубежом. Однако в парламенте Кыргызстана инициативу не поддержали, расценив ее как слишком затратную.