Казахстанским полицейским пообещали новые KPI и экзамены на профпригодность
«Большое внимание будет уделено пересмотру критериев оценки деятельности полицейских. Реформа МВД — это не просто набор идей и предложений. Есть диаметрально противоположные позиции, от кардинального реформирования по опыту Грузии до точечных изменений, сохраняющих действующую модель. Каждая из этих позиций опирается на свои доводы, которые мы обязаны исследовать и обсуждать. Чем мы и занимаемся, в том числе выезжаем в те или иные страны», — сказал Калайчиди.
Он добавил, что отдельные подразделения правоохранительных органов ждут оптимизация и экзамены на профпригодность. Кроме того, сейчас прорабатываются вопросы отстранения от должности руководителей за низкие показатели и коррупционные преступления подчиненных, а также проводятся расчеты по повышению заработка и социальной защиты сотрудников.
Пункт о пересмотре KPI (но не всех полицейских, а только их начальников) значился в перечне предложений, подготовленных общественным советом Алма-Аты в конце июля — активисты тогда обсуждали работу правоохранительных органов в связи с убийством титулованного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Среди прочего, общественники предлагали удвоить количество операторов службы «102», демонтировать глухие заборы перед зданиями районных ОВД и открыть в них «удобные, стеклянные приемные». На днях в Департаменте внутренних дел Алма-Аты заверили, что все это будет сделано. Ряд активистов также пытались организовать митинги в поддержку реформы МВД в различных городах, однако акции до сих пор не удалось согласовать с местными властями.