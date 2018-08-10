Казахстанским полицейским пообещали новые KPI и экзамены на профпригодность

Казахстанские полицейские. Фото с сайта Tengrinews.kz

В рамках реформы МВД Казахстана будут пересмотрены KPI (ключевые показатели эффективности) полицейских. Об этом в ходе заседания Общественного совета Алма-Аты сообщил заведующий отделом правоохранительной системы администрации президента Алексей Калайчиди, передает Tengrinews.kz

«Большое внимание будет уделено пересмотру критериев оценки деятельности полицейских. Реформа МВД — это не просто набор идей и предложений. Есть диаметрально противоположные позиции, от кардинального реформирования по опыту Грузии до точечных изменений, сохраняющих действующую модель. Каждая из этих позиций опирается на свои доводы, которые мы обязаны исследовать и обсуждать. Чем мы и занимаемся, в том числе выезжаем в те или иные страны», — сказал Калайчиди.

Он добавил, что отдельные подразделения правоохранительных органов ждут оптимизация и экзамены на профпригодность. Кроме того, сейчас прорабатываются вопросы отстранения от должности руководителей за низкие показатели и коррупционные преступления подчиненных, а также проводятся расчеты по повышению заработка и социальной защиты сотрудников.

Пункт о пересмотре KPI (но не всех полицейских, а только их начальников) значился в перечне предложений, подготовленных общественным советом Алма-Аты в конце июля — активисты тогда обсуждали работу правоохранительных органов в связи с убийством титулованного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Среди прочего, общественники предлагали удвоить количество операторов службы «102», демонтировать глухие заборы перед зданиями районных ОВД и открыть в них «удобные, стеклянные приемные». На днях в Департаменте внутренних дел Алма-Аты заверили, что все это будет сделано. Ряд активистов также пытались организовать митинги в поддержку реформы МВД в различных городах, однако акции до сих пор не удалось согласовать с местными властями.