Дешевые помидоры и картофель помогли Узбекистану притормозить инфляцию

В июле 2018 года в Узбекистане зафиксирована дефляция на уровне 0,3%. Снижение потребительских цен достигнуто, в основном, за счет сезонного удешевления плодоовощной продукции, в частности, помидоров, картофеля, винограда, капусты, груш и яблок, говорится в отчете Госкомстата республики.



Динамика индекса потребительских цен. Диаграмма из отчета Госкомстата Узбекистана



Продовольствие в среднем упало в цене на 2,3%, прочие товары, а также услуги подорожали – на 1,7% и 0,5% соответственно. По данным статистического ведомства, с начала года инфляция в стране достигла отметки 5,9%. Пик роста потребительских цен приходился на май – 6,6%, после чего показатель неизменно снижался.

Помимо плодоовощной продукции в июле значительно подешевели арбузы, яйца, горох, фасоль и мясо домашней птицы за исключением окорочков. Вместе с тем, зафиксировано увеличение стоимости свеклы, риса, цитрусовых, пива и баранины. Мясо остается в числе самых дорогих продтоваров: в среднем по республике килограмм говядины стоит 36.533 сума ($4,7), килограмм баранины – 36.906 сумов ($4,75). Помидоры обходятся покупателям, в среднем, в 1.942 сума ($0,25), картофель – в 1.347 сумов ($0,17) за кило.

Основным фактором удорожания непродовольственных продуктов стало повышение цен на автомобильное топливо и бытовой уголь. Госкомстат напоминает, что с 1 июля текущего года уголь, реализуемый населению и бюджетным организациям со складов управления «Темирйулёнилгитаъмин» АО «Узбекистон темир йуллари» («Железные дороги Узбекистана»), вырос в стоимости в 1,7 раза (74,3%).

В категории услуг небольшая инфляция обусловлена ростом тарифов, привязанных к минимальному размеру заработной платы, который был повышен с 15 июля на 7%. Также зафиксировано удорожание услуг пассажирского транспорта за счет повышения стоимости проезда в Ферганской области. Зато из-за стабильности курса национальной валюты снизились цены на авиа- и железнодорожные билеты.

В июне впервые с начала этого года в Узбекистане была зафиксирована дефляция. Потребительские цены снизились на 0,4%. Госкомстат республики сообщал, что упала средняя стоимость продуктов питания, тогда как прочие товары и услуги подорожали.

В обзоре денежно-кредитной политики Центробанка Узбекистана за первое полугодие отмечалось, что годовая инфляция в стране сохранилась на высоком уровне (17,7%) за счет роста цен на услуги. Если в первом полугодии 2017 года инфляционное давление в основном создавалось со стороны продовольственных цен, то за первые шесть месяцев текущего года увеличение стоимости продтоваров замедлилось в два раза и составило 4,6%, тогда как рост тарифов на услуги удвоился - до 8%.