В Фергане сотрудник милиции «сдал» своим коллегам журналиста Kun.uz

Ферганский политехнический институт. Фото с официального сайта

Прибывший в Фергану для освещения процесса вступительных экзаменов в политехническом институте корреспондент узбекского интернет-издания Kun.uz, имя которого не уточняется, без оснований был задержан местными правоохранительными сотрудниками, которые позже попытались инкриминировать журналисту нарушение двух статей Административного кодекса. Об этом сообщает Kun.uz

Восьмого августа в вузе во время частной беседы один из сотрудников милиции рассказал корреспонденту о неудовлетворительном положении дел в регионе. Однако, когда журналист начал доставать аппаратуру, чтобы записать с ним небольшое интервью, тот отказался от своих слов и вызвал наряд патрульно-постовой службы.

Журналиста доставили в опорный пункт, расположенный в районе Киргули города Ферганы. Там задержанный находился в течение четырех часов, отвечая на вопросы оперативников. Вечером 8 августа, позвонив в редакцию Kun.uz и убедившись в словах корреспондента, милиционеры отпустили журналиста. При этом ему не вернули сотовый телефон. Правоохранители обещали отдать гаджет на следующий день при предъявлении справки с места жительства.

Но 9 августа, когда сотрудник Kun.uz вернулся в отделение с требуемой справкой, его вновь задержали. Все, что он успел сообщить коллегам по редакции, что ему инкриминируют совершение преступлений по статьям 183 («Мелкое хулиганство») и 194 («Неподчинение законным требованиям работника органов внутренних дел») Административного кодекса Узбекистана. Также он добавил, что дело ведет начальник ГУВД Хаётжон Солиев на основании показаний лжесвидетелей. После этого корреспондент не выходил на связь.

Редакция сетовала на то, что из-за необоснованных действий милиции журналист не выполнил задание, предположив, что, скорее всего, дело закончится тем, что их сотруднику придется выплатить штраф.

Однако издание Anhor.uz, ссылаясь на свои источники, сообщило, что 9 августа над журналистом состоялся суд. Судья не нашел в действиях обвиняемого состава преступления или иных нарушений и отпустил корреспондента на свободу. Но на самом сайте Kun.uz такой информации на момент подготовки нашей публикации нет.

В Узбекистане власти неоднократно нарушали права журналистов, особенно тех, кто готовил критические публикации. Нередко их осуждали не за профессиональную деятельность, а, инсценировав совершение ими «преступления», по другим статьям. Например, в сентябре 2006 года джизакскому правозащитнику и журналисту Улугбеку Хайдарову подбросили в карман пачку денег, после чего сразу же задержали, арестовали и осудили на 6 лет по обвинению в мошенничестве.

Работе журналистов препятствовали, в том числе, методом блокировки веб-сайтов. Ситуация ухудшилась в 2005 году после андижанских событий – тогда в стране закрыли представительства многих зарубежных СМИ, в частности, Ташкентское отделение Британского Института по освещению проблем войны и мира (IWPR), офис Всемирной службы радио «Би-Би-Си», студию радио «Озодлик» (узбекской службы радио «Свободная Европа»).

В 2015 году комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ, Нью-Йорк) обнародовал ежегодный доклад о количестве заключенных представителей прессы в разных странах мира. Согласно документу, среди центральноазиатских стран большего всего журналистов-узников – четверо – было в Узбекистане, по одному – в Кыргызстане и Туркмении.

Между тем, и первый президент Узбекистана Ислам Каримов, и нынешний, Шавкат Мирзиёев, регулярно заявляли о важности работы СМИ и необходимости критического отношения журналистов к власти. В августе 2017 года Мирзиёев потребовал от силовых органов перестать воспринимать критические материалы в СМИ как угрозу безопасности страны и попросил отказаться от составления черных списков журналистов.