В Польше освободили задержанного по запросу властей Таджикистана активиста ПИВТ

Махмади Тешаев. Кадр видеозаписи с сайта Guruhi24.net

Суд польского города Люблин принял решение освободить активиста Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Махмада Тешаева, который был задержан польскими органами правопорядка 4 августа по запросу властей Таджикистана, сообщает Payom

Власти Таджикистана обвиняют активиста запрещенной в стране ПИВТ в участии в мятеже замминистра обороны Абдухалима Назарзода в сентябре 2015 года. Вынужденно покинув Таджикистан, Тешаев летом 2015 года обратился за политическим убежищем в Германии и впоследствии получил его. Спустя два с лишним месяца после приезда Тешаева в Германию спецслужбы Таджикистана обнаружили в туалете в его доме автомат Калашникова и патроны. При этом, по словам остававшихся дома детей, близких и соседей активиста ПИВТ, они видели, как сотрудники органов привезли это оружие и подложили его в туалет. После «обнаружения» оружия в Таджикистане было возбуждено уголовное дело в отношении Тешаева по обвинению в терроризме, а сам он объявлен в розыск по линии Интерпола.

Недавно Махмади Тешаев приехал из Германии в Люблин навестить своего младшего брата, но польская иммиграционная служба задержала его. Во время слушаний в суде Люблина судья и прокурор не смогли сдержать своего изумления, узнав, как и на основании чего власти Таджикистана составили обвинение и запрос.

Младший брат Махмади Тешаева, Хабибулло Тешаев, с женой и 4 детьми также ранее был задержан в Люблине по запросу Таджикистана. Преследование таджикскими властями Хабибулло Тешаева основывается на обвинениях в отношении Махмади Тешаева. В ближайшее время польский суд должен вынести вердикт по делу Хабибулло Тешаева.

Отметим, что репрессии в отношении ПИВТ в Таджикистане продолжаются со второй половины 2015 года после того, как партия была запрещена по решению суда. Ранее она являлась единственной зарегистрированной религиозной политической партией на постсоветском пространстве.

Власти Таджикистана регулярно отчитываются об арестах и приговорах в отношении бывших членов ПИВТ, их родственников и близких. Произошедшее в конце июля нападение группы преступников на иностранных велотуристов на юге Таджикистана МВД страны также приписало ПИВТ. В то же время в интернете появился видеоролик, свидетельствующий, что преступная группа имела отношение к так называемому «Исламскому государству» (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) .