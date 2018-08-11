Заключенных в тюрьмах Туркмении перестали кормить за госсчет

Тюрьма в Туркмении. Фото с сайта Azathabar.com

Во всех местах лишения свободы в Туркмении, кроме политической тюрьмы Овадан-Депе, заключенных лишили бесплатного питания. Об этом 10 августа сообщило радио «Азатлык» со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников радиостанции, кормление заключенных за государственный счет прекратилось в начале 2018 года. С тех пор родственники ежемесячно вынуждены посылать им продукты и деньги. Ранее сообщалось, что на такую же форму продуктового обеспечения перешла туркменская армия. В Овадан-Депе применить такую схему невозможно, так как заключенные не имеют права на передачи и свидания, и вообще полностью отрезаны от внешнего мира.

Родственники заключенных подчеркивают, что для того, чтобы передать продукты, порой приходится давать взятку сотрудникам исправительного учреждения. Передать именно продукты, а не наличные – значит сильно сэкономить. Цены в буфетах внутри колоний в несколько раз выше, чем на свободе. Большинство заключенных не могут себе позволить покупать продукты в буфетах. Зато те, у кого есть достаточно денег, при желании могут приобрести там даже алкоголь.

Также источники радиостанции заявили, что, например, в тюрьме Байрамалы не хватает коек, заключенные спят на полу. Приобрести железную койку можно за взятку в размере 10 тысяч манатов ($2,9 тысячи по официальному курсу). В некоторых учреждениях заключенным недоступна чистая питьевая вода. А в тюрьмах в Теджене, Байрамалы, Сейди и Туркменабате до 98% заключенных заражены туберкулезом.

Международные наблюдатели в тюрьмы Туркменистана не допускаются. В 2017 году организация Международный красный крест прекратила переговоры с руководством страны на эту тему, объявив их бесперспективными. По оценкам международных организаций, по состоянию на осень 2017 года в местах лишения свободы в Туркменистане содержались примерно 30,4 тысячи заключенных.

Политические заключенные тюрьмы в Овадан-Депе, приговоренные к пожизненным либо длительным срокам, фактически пропадают бесследно (формально смертная казнь в Туркменистане не применяется). Правозащитники инициировали программу «Покажите их живыми», в рамках которой требуют от властей Туркменистана опровергнуть информацию о расправах над политзаключенными. Но власти никак не реагируют на их требования.