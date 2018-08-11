В Ташкенте план по сбору налогов перевыполнили на $250 млн

Ташкент. Фото Андрея Кудряшова, “Фергана”

С начала 2018 года налоговые сборы в Ташкенте превысили прогноз на два триллиона сумов ($256,4 млн). Об этом сообщает официальный сайт президента Узбекистана.

Цифра была озвучена на совещании по вопросам развития экономики Шайхантахурского района Ташкента и решения проблем в жилищно-коммунальной сфере, на котором присутствовал Шавкат Мирзиёев. Он сообщил, что в столичном бюджете останется 1,5 триллиона сумов ($192,3 млн). Эта цифра превышает прошлогодний остаток в десять раз. Налоговые поступления сверх прогноза остаются в распоряжении местных хокимиятов (администраций), которым предоставлены широкие полномочия по их расходованию.

«Никогда прежде Ташкент не получал столько денег. Зачем мы оставляем 1,5 триллиона сумов городу? Чтобы решить накопившиеся проблемы, улучшить условия жизни людей, построить жилье, детские сады, создать рабочие места. Раз так, то и руководители на местах должны работать с большей самоотдачей, быть преданными делу. Никто не придет извне и не сделает эту работу за нас», - заявил президент.

В июне текущего года Мирзиёев сообщил, что налоги с ташкентских базаров шли не в бюджет, а в карманы чиновников. По его словам, только на Чиланзарском вещевом рынке выявлен 791 предприниматель, торговавший без уплаты налогов. Президент пообещал, что деньги вернутся в казну государства. Также упоминалось, что из-за ненадлежащего контроля над автомобильными стоянками в Ташкенте городской бюджет не досчитался 18 млрд сумов ($2,2 млн).

Ранее, в мае 2018 года, Мирзиёев уволил председателя Государственного налогового комитета Ботира Парпиева, позже уточнил, что причиной отставки влиятельного чиновника стали «игры» в налоговой сфере и разгул коррупции.