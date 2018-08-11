В Астане участки под уличную торговлю будут продавать через блокчейн
«В будущем, чтобы избежать любых жалоб, по поручению акима (глава администрации) и в рамках программы цифровизации мы вводим платформу блокчейн. Все аукционы, все распределения участков по конкурсу будут проходить в онлайн-режиме. И не будет человеческого фактора. Сейчас подача всех документов идёт онлайн, но пока аукцион проводится вживую. Мы сейчас сами разрабатываем платформу электронного аукциона», – сообщил Жакупов.
Он пояснил, что аукцион проводится только в том случае, когда на участок претендуют больше четырех заявок. Если заявок меньше, участок отдают тому, кто подал заявку первым. Предприниматель, получивший участок без аукциона, платит фиксированную ставку в 20 тысяч тенге за квадратный метр в год. В случае же аукциона она может вырасти до нескольких миллионов.
Жакупов рассказал, что в сентябре 2018 года появится и другое новшество — на легальных уличных точках торговли будут размещены QR-коды, через которые граждане смогут получить информацию о том, является ли коммерческая деятельность на этом участке законной.
В декабре 2017 года правительство Казахстана утвердило программу «Цифровой Казахстан». Ее целями являются создание высокотехнологичной инфраструктуры, повышение цифровой грамотности населения, цифровизация деятельности госорганов, развитие цифровой экосистемы. Ожидается, что к 2020 году программа поможет создать до 300 тысяч новых рабочих мест, увеличить долю интернет-пользователей до 82% (на 2017 год - 77%), повысить долю электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 2.6% (на 2017 год — 1,5%).
Блокчейн – это распределенная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Эта база состоит из блоков (отсюда название blockchain, «цепочка из блоков») и каждые действия в базе регистрируются во всех блоках. Все операции внутри сети регистрируются и обрабатываются без участия стороннего провайдера. Эта технология позволяет быстрее обрабатывать данные и гарантирует, что ни один из участников системы не получит над ней контроль.