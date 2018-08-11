В Астане участки под уличную торговлю будут продавать через блокчейн

Уличная торговля в Астане. Фото с сайта Astana.gov.kz

В столице Казахстана Астане земельные участки под уличную торговлю будут продаваться через онлайн-аукционы с применением технологии блокчейн. Об этом сообщает Informburo со ссылкой на Нурлана Жакупова, председателя компании Astana СПК, которая является подведомственной организацией мэрии Астаны.

«В будущем, чтобы избежать любых жалоб, по поручению акима (глава администрации) и в рамках программы цифровизации мы вводим платформу блокчейн. Все аукционы, все распределения участков по конкурсу будут проходить в онлайн-режиме. И не будет человеческого фактора. Сейчас подача всех документов идёт онлайн, но пока аукцион проводится вживую. Мы сейчас сами разрабатываем платформу электронного аукциона», – сообщил Жакупов.

Он пояснил, что аукцион проводится только в том случае, когда на участок претендуют больше четырех заявок. Если заявок меньше, участок отдают тому, кто подал заявку первым. Предприниматель, получивший участок без аукциона, платит фиксированную ставку в 20 тысяч тенге за квадратный метр в год. В случае же аукциона она может вырасти до нескольких миллионов.

Жакупов рассказал, что в сентябре 2018 года появится и другое новшество — на легальных уличных точках торговли будут размещены QR-коды, через которые граждане смогут получить информацию о том, является ли коммерческая деятельность на этом участке законной.

В декабре 2017 года правительство Казахстана утвердило программу «Цифровой Казахстан». Ее целями являются создание высокотехнологичной инфраструктуры, повышение цифровой грамотности населения, цифровизация деятельности госорганов, развитие цифровой экосистемы. Ожидается, что к 2020 году программа поможет создать до 300 тысяч новых рабочих мест, увеличить долю интернет-пользователей до 82% (на 2017 год - 77%), повысить долю электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 2.6% (на 2017 год — 1,5%).

Блокчейн – это распределенная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Эта база состоит из блоков (отсюда название blockchain, «цепочка из блоков») и каждые действия в базе регистрируются во всех блоках. Все операции внутри сети регистрируются и обрабатываются без участия стороннего провайдера. Эта технология позволяет быстрее обрабатывать данные и гарантирует, что ни один из участников системы не получит над ней контроль.