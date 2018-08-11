В Сурхандарье ради реконструкции каналов решили вырубить целый лес

Вырубка деревьев в Узбекистане. Фото с сайта Sreda.uz

В Сурхандарьинской области Узбекистана в рамках реализации проекта по реконструкции системы каналов Хазарбаг-Аккапчигай решено вырубить 16.716 деревьев, не включенных в государственный лесной фонд. Об этом говорится в разработанном министерством водного хозяйства законопроекте , который выложен на всеобщее обсуждение.

В документе указано, что строительство ирригационной системы планируется осуществить при участии Исламского банка развития. Почти 17 тысяч деревьев мешают реализации проекта, поэтому их уничтожат. Ответственным за вырубку предлагается назначить хокима (главу администрации) Сурхандарьинской области Баходира Пулатова. Спиленные деревья продадут через предприятия по лесозаготовке.

Половина средств, полученных от продажи древесины, попадет в региональный бюджет на расходы, связанные с охраной окружающей среды в области. Оставшиеся 50% поступлений направят в Фонд экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами.

Представитель Биоинспекции Нодир Муминов сообщил «Газете.uz, что данный проект рассматривался еще в прошлом году, в связи с чем ведомство провело инвентаризацию деревьев и кустарников в зоне реконструкции каналов. Дело застопорилось только из-за отсутствия у министерства сельского и водного хозяйства 4 млрд сумов, необходимых для вырубки такого большого количества деревьев.

По словам Муминова, Госкомэкологии еще не выдал положительного решения по вырубке деревьев в Сурхандарье. Вместе с тем, чиновник добавил, что на проблему нельзя смотреть однобоко, так как канал тоже важен для государства. Это – вода, которая нужна фермерам для выращивания хлопка и зерна.

На портале СОВАЗ, где публикуются нормативные акты для всеобщего обсуждения, уже появились комментарии пользователей. Они единодушно призывают власти отказаться от реализации проекта или найти способ построить каналы без вырубки огромного лесного массива. «Долгосрочные экологические аспекты реализации любых проектов должны быть выше экономических. Необходимо либо найти варианты постройки канала без вырубки деревьев, либо пересадить максимально возможное их количество в другое место, но никак не вырубать», - пишет один из посетителей сайта.

В Узбекистане проблема вырубки деревьев является актуальной не первый десяток лет. Несмотря на запреты властей, возмущение общественности и тревожные прогнозы экологов, уничтожение зеленых насаждений продолжается. Петиция о введении моратория на вырубку набрала свыше 12 тысяч голосов и была рассмотрена Олий Мажлисом (парламентом) республики, однако депутаты отклонили все ключевые позиции коллективного обращения. Подробнее об этой острой проблеме можно прочитать в материале «Ферганы» «Пилите, Шура, пилите. Кто остановит массовую вырубку деревьев в Узбекистане».