Трамп предложил Рахмону совместно искоренять угрозы в отношении «двух великих народов»

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Президент США Дональд Трамп отправил Эмомали Рахмону благодарственную телеграмму, в которой, в частности, предложил вместе бороться с террористическими угрозами против их двух «великих народов». Текст телеграммы опубликован на официальном сайте президента Таджикистана.

Трамп выразил благодарность за отправленную Рахмоном телеграмму соболезнования после террористического акта, произошедшего 29 июля 2018 года и унесшего жизни двоих американских велотуристов.

«Нападения на мирных граждан являются неприемлемыми, и мы должны действовать вместе во имя искоренения террористических угроз против двух наших великих народов. Моя администрация готова оказать содействие в расследовании этого зверского нападения на людей и покушения на их жизни. Мы должны продолжать укрепление уз дружбы между нашими народами, и быть уверены, что подобные случаи впредь не повторятся», – сказано в телеграмме.

Также президент США оценил оперативную реакцию, предпринятую таджикистанскими властями для поимки преступников. «Этот случай является веским доказательством необходимости более глубокого сотрудничества и обмена информации между двумя странами в дальнейшем», - заметил Трамп.

29 июля у села Сафобахш Дангаринского района на автотрассе Душанбе — Куляб автомобиль террористов совершил намеренный наезд на группу иностранных велосипедистов, а затем нападавшие стали добивать туристов с помощью ножей и огнестрельного оружия. В результате погибли двое граждан США, гражданин Нидерландов и швейцарец, двое других туристов были ранены. МВД Таджикистана сообщило, что одного подозреваемого вскоре после нападения задержали, еще двое оказали сопротивление и были убиты, затем после допроса первого задержанного задержали еще троих подозреваемых, у которых изъяли ножи и огнестрельное оружие.