Трамп предложил Рахмону совместно искоренять угрозы в отношении «двух великих народов»
Трамп выразил благодарность за отправленную Рахмоном телеграмму соболезнования после террористического акта, произошедшего 29 июля 2018 года и унесшего жизни двоих американских велотуристов.
«Нападения на мирных граждан являются неприемлемыми, и мы должны действовать вместе во имя искоренения террористических угроз против двух наших великих народов. Моя администрация готова оказать содействие в расследовании этого зверского нападения на людей и покушения на их жизни. Мы должны продолжать укрепление уз дружбы между нашими народами, и быть уверены, что подобные случаи впредь не повторятся», – сказано в телеграмме.
Также президент США оценил оперативную реакцию, предпринятую таджикистанскими властями для поимки преступников. «Этот случай является веским доказательством необходимости более глубокого сотрудничества и обмена информации между двумя странами в дальнейшем», - заметил Трамп.
29 июля у села Сафобахш Дангаринского района на автотрассе Душанбе — Куляб автомобиль террористов совершил намеренный наезд на группу иностранных велосипедистов, а затем нападавшие стали добивать туристов с помощью ножей и огнестрельного оружия. В результате погибли двое граждан США, гражданин Нидерландов и швейцарец, двое других туристов были ранены. МВД Таджикистана сообщило, что одного подозреваемого вскоре после нападения задержали, еще двое оказали сопротивление и были убиты, затем после допроса первого задержанного задержали еще троих подозреваемых, у которых изъяли ножи и огнестрельное оружие.