Опубликовано видео с убийством чемпиона Узбекистана по вольной борьбе

Джамшид Кенжаев. Фото из Instagram

Опубликовано видео с камер наблюдения у ночного клуба в Ташкенте, где был убит боец MMA Джамшид Кенжаев. Запись (18+) выложена на YouTube. Издание Uznews сообщило также, что получило запись от одного из очевидцев.

На записи видно, что охранники не пустили спортсмена в клуб. После этого он, как и сообщали ранее в милиции, спровоцировал драку. Но затем охранники повалили его на землю, и стали избивать битами уже лежащего человека.

Запись подтвердила, что спортсмена избивали несколько человек. Между тем, как стало известно ранее, задержан пока только один, остальных допрашивают.

Убийство было совершено в ночь на 9 августа у входа в ночной клуб «Aurum 898». По данным ГУВД, спортсмен пытался пронести в клуб нож, но его остановили охранники, что стало поводом для драки. Позднее прокуратура сообщила, что Кенжаев успел нанести двум охранникам ножевые ранения. Еще один охранник, Шоидали Киличов, выхватил нож и ударил спортсмена в грудь.

Спортсмена доставили в больницу, где он скончался от полученной раны. Двух раненых охранников также госпитализировали. В отношении Киличова завели дело по статье «Умышленное убийство».

По информации Uznews, Джамшид Кенжаев нередко посещал этот клуб и был знаком с охраной. Предположительно, присутствие новых охранников могло стать одной из причин конфликта.

В ночь на 10 августа клуб не работал. Какова формальная причина - неизвестно.

Джамшид Кенжаев был участником Азиатских игр по вольной борьбе, чемпионом Узбекистана, победителем десятков международных и национальных соревнований.

Ранее в Ташкенте получил ножевое ранение боец MMA Мурод Хантураев, известный по прозвищу Азиатский Медведь. Вскоре после этого его самого задержали по обвинению в хулиганстве.