ГУВД Ташкента отреагировало на сообщение «Ферганы» об аресте фармацевта

Рахима Очилова. Кадр видеозаписи BBC News

ГУВД Ташкента ответило на публикацию «Ферганы» о преследовании ученой и предпринимательницы Рахимы Очиловой, которая, по информации правозащитников, была задержана по сфабрикованному делу. Ответное сообщение размещено на сайте ведомства.

Обвинения в фабрикации дела ГУВД отвергает, заявляя, что для задержания Очиловой были основания. Официальная версия гласит, что она якобы подделала договор между своей компанией «BIO-FARM HAKIM» и ООО «GOODS WORK GROUP» о поставке оборудования на 65 миллионов сумов (более $8300).

Милиция утверждает также, что Очилова обманом выманила деньги у нескольких граждан. У одного, Боходира К., она якобы взяла $25 тысяч, пообещав включить в состав учредителей своей фирмы. У другого, Илхома Д, $189 тысяч за помощь в приобретении оборудования для производства БАДов. Третий, Шерзод К., якобы отдал ей около 252 миллионов сумов (свыше $32 тысяч) на организацию совместного бизнеса.

Женщина была задержана 25 июня. Ее обвинили в подделке документов и мошенничестве. Суд санкционировал ее арест.

Рахима Очилова - создатель ряда лекарственных препаратов для лечения диабета и сердечных заболеваний, запатентованных в Узбекистане. По данным узбекской службы BBC News, ее разработки оценивались в несколько миллионов долларов.

По словам ее сестры Гавхар Очиловой, рассказавшей BBC News о задержании, коллеги ученой предложили ей переоформить на них патенты, пообещав заплатить за это сотни тысяч долларов. Когда она отказалась, они стали запугивать женщину, и угрожая ее жизни, заставили поехать к нотариусу. Однако он заявил, что вопросы интеллектуальной собственности решаются только через государственные органы.

После этого, как говорит сестра Рахимы, желающие получить патент обратились в прокуратуру, обвинив ее в мошенничестве и добившись ареста. Правозащитники, изучившие это дело, сообщили, что следователи угрожали арестованной женщине, стремясь избежать огласки. Стало также известно, что в изоляторе здоровье Рахимы ухудшилось, несколько недель назад ее поместили в изолятор.

Ранее резонанс получило дело предпринимателя из Ташкента, руководителя консалтинговой компании «Интеграл Инвест» Джахонгира Умарова, которого обвинили в распространении наркотиков и, по данным правозащитников, избивали, чтобы добиться признательных показаний. Согласно неофициальной версии, преследование может быть связано с попыткой отобрать его бизнес.