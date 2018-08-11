В Казахстане собрались осваивать бывший остров Возрождения

Остров Возрождения в Аральском море (ныне – полуостров), где ранее находился советский биохимический полигон, предварительно признан достаточно безопасным для хозяйственного освоения. Об этом, как сообщает Informburo.kz, заявил руководитель комитета общественного здоровья при Минздраве Казахстана Жандарбек Бекшин.



Здание школы на острове Возрождения. Фото с сайта Mix.tn.kz



По его словам, за последние несколько десятков лет на полуострове и прилегающей территории не было случаев, связанных с особо опасными инфекциями. Правда, постоянные исследования не проводились, были лишь несколько экспедиций под руководством Минздрава в 2000-е годы.

Руководитель комитета добавил, что случаев массовой гибели животных на полуострове не наблюдалось - напротив, там достаточно распространены зайцы, лисы и другие животные. Он также сослался на то, что сталкеры неоднократно посещали эту территорию, собирая там металлолом - предположительно, без вреда для здоровья.

«Изучив результаты исследований прошлых лет, мы пришли к выводу, что эти земли могут быть переданы в хозяйственный оборот. В первую очередь, для добычи полезных ископаемых, но при сопровождении санитарно-эпидемиологической службы», - заявил Бекшин. Чтобы подтвердить, что территория пригодна для освоения, там проведут эпидемиологическое исследование.

Ранее правительство Казахстана утвердило план по освоению полуострова до 2020 года. Среди прочего он предусматривает исследование почвы и проведение демаркационных работ (на этой территории проходит граница с Узбекистаном). По словам Бекшина, к нему также планируется построить дорогу и провести понтонный мост. В настоящее время со стороны Казахстана он отделен водным перешейком, попасть туда можно на вертолете.

Полуостров Возрождения находится в Аральском море. Северная часть принадлежит Казахстану, южная - Узбекистану. Ранее он был полностью окружен водой, но позднее, в связи обмелением моря, со стороны Узбекистана соединился с материком.



Красным обозначено местоположение острова Возрождения. Скриншот Google-Maps



С середины XX века там действовал военный объект - полигон по испытанию биологического оружия. Его испытывали на животных, включая собак, крыс и обезьян. Там также располагался небольшой закрытый город и военный аэродром.

Полигон был официально закрыт в начале 1990-х годов. Однако незадолго до этого там захоронили контейнеры с возбудителями сибирской язвы. По данным New York Times, такое решение было принято после того, как в прессу попала информация, что Советский Союз, вопреки международным обязательствам, продолжает испытания биологического оружия. В связи с этим имевшиеся возбудители сибирской язвы срочно вывезли на полуостров и захоронили там, чтобы избежать международного скандала. Позднее, в 1990-е годы, американские эксперты посетили эту территорию, взяли пробы из могильников и обнаружили, что некоторые из спор не погибли. В то же время они подтвердили, что американская вакцина против сибирской язвы эффективна против данного штамма.

Как заявил Бекшин, план по освоению казахстанской части полуострова предусматривает «инженерно-техническое оборудование госграницы, чтобы закрыть свободное перемещение биоценоза, то есть живых организмов и перенос инфекций». Он также добавил, что там будут проведены «дезинфекционные обработки», а персонал, который туда отправят, «будет привит от опасных заболеваний».