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Новости Центральной Азии

Правительство Казахстана заявило о победе в суде против Стати

11.08.2018 15:20 msk, Фергана

Политика Экономика Казахстан Суд

Анатол Стати. Фото HotNews
Апелляционный суд Англии вынес решение по делу молдавских бизнесменов Анатола и Габриэля Стати против Казахстана. Об этом сообщило Министерство юстиции республики.

Решение, по его данным, вынесено в пользу Казахстана. Как отмечает Минюст, судебный процесс «по принудительному исполнению» (попытки истцов через английский суд добиться компенсаций от Казахстана) прекращен. В то же время, в суде получили поддержку ответные претензии Казахстана к предпринимателям (их обвиняют в мошенничестве).

Казахстану будут возмещены судебные издержки, понесенные в ходе разбирательства. Их сумма не указана.

«Казахстан достиг своей цели в Лондоне. Стати не может принудить исполнение решения в Англии сейчас или в будущем, - заявил министр юстиции Марат Бекетаев. - Также Казахстан заручился выводом английского суда о наличии убедительных доказательств о мошенничестве. В целях избежания полноценного судебного разбирательства по вопросам мошенничества и дальнейших неблагоприятных выводов против них Стати были вынуждены отказаться от лондонского разбирательства и принять обязательство, что дальнейших принудительных мер в Англии не будет».

Министр добавил, что правительство Казахстана будет противостоять аналогичным искам Стати, если такие разбирательства будут инициированы в других странах.

Анатол Стати, которого считают одним из самых богатых предпринимателей Молдавии, судится с Казахстаном последние несколько лет. Он подал к правительству республики иски на сумму более $4 млрд (от своего имени, а также от имени сына Габриэля и принадлежащих им компаний). Бизнесмен обвиняет власти в незаконной конфискации его бизнеса в Мангистауской области. Более десяти лет назад там был запланирован проект по строительству газоперерабатывающего завода, в который Стати вложил более $150 млн (по другим данным, около $1 млрд). Его компания Tristan Oil создала в республике дочернее предприятие «Толкыннефтегаз» и совместное предприятие «Казполмунай».

В 2008 году финансовая полиция Казахстана завела уголовные дела на граждан Молдавии, занятых в проекте, включая и Анатола Стати. Их обвинили в несогласованной прокачке нефти по магистральным трубопроводам и получении незаконных доходов на сумму более $1 млрд. На имущество и счета бизнесмена был наложен арест. Сам он избежал преследования, поскольку находился за пределами Казахстана. Его помощника Сергея Корнегруца позднее осудили по обвинению в незаконном предпринимательстве.

Стати подал иски в суды разных юрисдикций. В 2013 году арбитраж Стокгольмской торговой палаты поддержал его претензии, решив, что Казахстан нарушил Договор по энергетической хартии и обязав республику выплатить $506 млн. В английском суде Стати пытался добиться принудительного исполнения этого решения, разбирательство продолжалось несколько лет. Казахстан оспаривал иск, обвиняя бизнесмена в мошенничестве.

Предприниматель также добился ареста активов Казахстана за рубежом на десятки миллиардов долларов. Позднее Казахстану удалось оспорить часть этих решений.

Международное информационное агентство «Фергана»

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