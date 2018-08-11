Суд вынес приговор бывшему директору Ташкентского юридического колледжа

Наталья Темирова. Фото с сайта Mirzoulugbek.tashkent.uz

10 августа вынесен приговор бывшей руководительнице Ташкентского юридического колледжа Наталье Темировой, которую обвиняли в хищениях, кумовстве и ряде других нарушений. Об этом сообщает Uznews . Приговор вынес Учтепинский районный суд по уголовным делам.

Экс-директора приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы и запретили ей заниматься руководящей деятельностью в течение трех лет. Как сообщает Kun.uz, ей также назначили штраф в 52 миллиона сумов (около $6,6 тысячи).

Суд признал Темирову виновной по всем восьми статьям, по которым ей были предъявлены обвинения - хищение, мошенничество, злоупотребление властью, превышение полномочий, должностной подлог, подстрекательство к даче взятки, повреждение документов и лжесвидетельство.

Другой обвиняемый, проходивший по делу, - бывший секретарь и инспектор отдела кадров колледжа Абдулазизджан Салимджанов - признан виновным в мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки и подлоге. Ему назначили штраф в 46 миллионов сумов (около $6 тысяч).

Нарушения в Ташкентском юридическом колледже были выявлены в ходе проверки, которая прошла там после драки, произошедшей в октябре 2017 года. Один из студентов тогда скончался от ножевых ранений, убийца позднее был приговорен к пяти годам колонии.

Следствие выявило в колледже хищения на 341 миллион сумов (около $42 тысяч). Также администрацию уличили в выдаче фальшивых дипломов и кумовстве. Сообщалось, что Темирова устроила на работу в колледж своих детей, но они не появлялись там и не проводили занятий.