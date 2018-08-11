Из-за убийства борца MMA в Ташкенте арестовали четырех охранников

По делу об убийстве чемпиона по вольной борьбе Джамшида Кенжаева, совершенном возле ташкентского клуба «Aurum 898», арестованы четверо охранников этого заведения. Об этом сообщает Газета.uz. Меру пресечения назначил Юнусабадский районный суд.



Избитый спортсмен лежит на земле. Кадр из записи камеры видеонаблюдения



В частности, арестованы охранники Ж.Еркулов, С.Камолиддинов и А.Хамраев, участвовавшие в избиении спортсмена. Их обвинили в хулиганстве, сопряженном с применением оружия. Четвертый охранник Шодали Киличов, который ударил спортсмена ножом, обвинен в умышленном убийстве.

Убийство было совершено в ночь на 9 августа. По данным прокуратуры, Джамшид Кенжаев пытался пройти в клуб с кухонным ножом. Когда охранники его не пустили, он спровоцировал драку. По данным следствия, он нанес противникам несколько ударов, но затем его сбили на землю, и стали избивать битами. Один из охранников выхватил у него нож, и ударил его в грудь.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. Двое раненых охранников, Шерали Ильясов и Абдурасул Мирзаев, также были госпитализированы. Планируется ли привлечь их к ответственности, не уточняется.

Ранее на YouTube было выложено видео (18+) с камер наблюдения возле клуба. Запись подтверждает, что спортсмен спровоцировал драку. На ней также видно, что охранники избивали его уже после того, как сбили с ног.

По имеющимся данным, спортсмен неоднократно посещал этот клуб и был знаком с охраной. Предположительно, присутствие новых охранников могло стать одной из причин конфликта.

Джамшид Кенжаев был участником Азиатских игр по вольной борьбе, чемпионом Узбекистана, победителем десятков международных и национальных соревнований. Следствие по делу о его убийстве ведет Управление по расследованию особо тяжких преступлений Генеральной прокуратуры.