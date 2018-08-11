Суд ответил на претензии по поводу «мягкого» приговора сотрудникам детдома в Маргилане

Обвиняемые по делу о преступлениях в Маргиланском детдоме. Фото УзА

Ферганский областной суд ответил на претензии правозащитников к приговору сотрудникам маргиланского детского дома, которых уличили в растлении воспитанников. Об этом сообщает национальное информагентство УзА

Приговор был вынесен 7 августа. Максимальные сроки - по четыре года лишения свободы - получили бывший директор Камол Якубов и его заместитель Собирджон Усманов. Воспитатели, жестоко обращавшиеся с воспитанниками, получили по три года тюрьмы. Комментируя это решение, Институт демократии и прав человека - правозащитная организация в Узбекистане - назвал его «беспрецедентно мягким» и призвал прокуратуру его опротестовать.

Суд заявил, что наказание соответствует уголовным статьям. Он также пояснил, что разбирательство не завершено - преступления против «половой свободы воспитанников» разбираются в ходе отдельного, закрытого процесса. Когда по ним будет вынесен отдельный приговор, не уточняется.

В суде отметили, что в рамках уже состоявшегося разбирательства бывший директор детского дома Камол Якубов был признан виновным в халатности, принуждении женщины к аборту, хищении и подлоге. Наибольшее наказание - до 10 лет тюрьмы - предусматривает статья о хищениях, однако она допускает снисхождение, если обвиняемый возместил ущерб (о каком ущербе идет речь, и был ли он возмещен, не уточняется).

В издевательствах над воспитанниками участвовал также сын директора. Но его не привлекли к ответственности из-за несовершеннолетия. С отца, соответственно, сняли обвинения в привлечении несовершеннолетнего к преступной деятельности.

Проверки в Маргиланском детском доме начались в конце 2017 года, после публикаций, в которых утверждалось, что руководство заведения превратило его в притон, а девочек-подростков заставляли заниматься проституцией. Кроме того, работников детского дома уличили в хищениях нескольких миллионов сумов.

Фигурантами дела оказались более десяти человек, включая бывшего директора и воспитателей. Их обвинили, в том числе, в истязаниях, развратных действиях и половых связях с несовершеннолетними. После этого расследования прокуратура Узбекистана пообещала установить в детских домах камеры наблюдения.