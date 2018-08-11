В Таджикистане выпустили из СИЗО главу крупного хлопкового комбината

Бахром Махмаджонов первый слева. Фото с сайта Nm.tj

В Таджикистане выпущен из СИЗО Бахром Махмаджонов - глава ЗАО «Ресандаи Точикистон РБТ», одного из крупнейших предприятий страны по переработке хлопкового волокна. Об этом сообщает Озоди . Махмаджонова освободили после обещания погасить долги перед иностранными компаниями.

Бизнесмен был задержан несколько недель назад по заявлению иностранных фирм, которые перевели на счета «Ресандаи Точикистон РБТ» предоплату, но не получили причитавшегося им хлопкового волокна.

В прокуратуру, в частности, пожаловалась турецкая компания «Ланатекс Гида Санай». «В течение семи месяцев мы многократно обращались к главе компании отправить нам груз или вернуть деньги. Для покупки хлопка-волокна из Таджикистана мы брали кредит в банке и внесли предоплату в размере 58 тысяч долларов. Но в компании не выполнили свои обязательства, денег нам также не вернули», - заявили ее представители.

С претензиями также выступила германская компания Lanatex, сообщившая, что перечислила компании Махмаджонова 60 тысяч долларов, но хлопкового волокна не получила. «Мы решили отказаться от сотрудничества с Таджикистаном и предложили сотрудничество узбекским производителям», - отметили ее представители.

Основательница «Ресандаи Точикистон РБТ» Равзанабону Нематуллоева подтвердила перебои с поставками, сославшись на повышение цен на сырье. В турецкой компании сообщили, что Махмаджонов обещал разобраться с поставками в ближайшие дни.

Прядильно-ткацкая фабрика «Ресандаи Точикистон» («Прядильщица Таджикистана») была создана на основе предприятия «Кабоол Точик Текстайлз». Последнее занималось переработкой хлопка и производством тканей, на нем работали несколько тысяч человек. Предприятие остановило работу в 2008 году, но несколько лет назад его вновь запустили, на открытии присутствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. На фабрике были трудоустроены несколько сотен человек, в дальнейшем штат планировалось расширить. По словам Равзанабону Нематуллоевой, в последнее время были долги по зарплате перед работниками, но они уже погашены.