Делегация талибов посетила Ташкент

Офис движения «Талибан» в Катаре. Фото с сайта Dawn.com

В Узбекистане с 7 по 10 августа находилась делегация движения «Талибан». Об этом сообщает МИД республики.

В Ташкент прибыли представители политического офиса талибов, расположенного в Катаре, во главе с его руководителем Шир Мухаммад Аббас Станикзаем. Их приняли в МИДе. Как отмечает ведомство, «стороны обменялись мнениями относительно перспектив мирного процесса в Афганистане».

Ранее, в марте, в Узбекистане прошла международная конференция по афганскому урегулированию. Талибы тогда там не присутствовали, однако позднее стало известно, что власти республики провели «рабочие встречи с высокопоставленными представителями движения, обсудив перспективы диалога для установления мира». Это подтвердило министерство иностранных дел.

Впоследствии, на фоне перемирия, установленного в Афганистане, Узбекистан также предлагал провести на своей территории переговоры между талибами и представителями афганского руководства.

Исламистское движение «Талибан» правило Афганистаном во второй половине 1990-х годов. Его правление было прекращено в результате военной кампании, организованной США после терактов 11 сентября 2001 года. Однако талибы по-прежнему контролируют значительную часть территории страны. По данным на середину прошлого года, половина районов Афганистана либо находилась под контролем «Талибана», либо там шли столкновения между его сторонниками и правительственными войсками.

Боевые действия продолжаются и в настоящее время. При этом талибы противостоят также экстремистам из группировки «Исламское государство». На подконтрольных территориях они фактически создали параллельные структуры власти. Как и талибы, так и боевики ИГ причастны к серии терактов, произошедших в Афганистане за последние месяцы. Попытки переговоров движения с руководством страны пока не принесли результатов.