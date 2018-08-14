В Таджикистане в праздник Иди Курбон будут проводить поквартирные рейды для выявления расточителей

Дастархан в Иди Курбон. Фото с сайта News.tj

Комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов (КДР) Таджикистана предупредил граждан страны о крупных штрафах, которые им грозят за щедро накрытые дастарханы в мусульманский праздник жертвоприношения Иди Курбон (Курбан-Байрам), который будет отмечаться в 20-х числах августа. Руководство комитета отметило, что в этом году будут проводиться поквартирные рейды с целью выявления расточителей и предотвращения повышения цен на рынках в праздничные дни, сообщает Радио «Озоди»

По словам пресс-секретаря КДР Афшина Мукима, рейды будут выборочные. В случае выявления расточительства будут составлены и направлены в суд административные протоколы.

Также Муким рассказал, что размер штрафа определяет суд, хотя для физических лиц он составляет в среднем 5000 сомони ($530). «Эти требования определены законом и обязанность уполномоченного органа – следить за его исполнением», – отметил Муким.

Он также отметил, что в прошлом году подобные меры способствовали удержанию цен на рынках. Представители Комитета рекомендуют накрывать скромный праздничный дастархан: с местными, а не экзотическими фруктами, и домашними сладостями, испеченными хозяйками.

По словам пресс-секретаря комитета, принимаемые меры, в частности рейды, никоим образом не являются вмешательством в личную жизнь граждан. «Закон выступает за социальное равенство в обществе, и поэтому он полностью в интересах народа», – отметил он.

Ранее сообщалось, что принятые год назад поправки в закон «Об упорядочении традиций и обрядов», ограничивающие траты на проведение праздников, позволили сэкономить гражданам Таджикистана за неполный год 194,5 млн сомони ($21,6 млн). По оценкам Комитета по делам религии, таджикистанцы с августа прошлого года по июль текущего только на похоронах и поминальных обрядах сэкономили порядка 87,5 млн сомони ($9,7 млн).

А в мае текущего года президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан «в кризисных условиях», которые сложились из-за засушливой погоды в этом году, не забывать «предписание о вреде расточительства и мотовства» и быть «еще более экономными». Во время проведения свадеб и других мероприятий, в том числе в религиозные праздники, «не допускать показуху и внешний лоск». Расточительством и «показухой» он назвал привычку скупать в магазинах огромное количество продуктов перед основными мусульманскими праздниками – Рамазаном и Курбоном. Предпринимателям глава государства указал «не завышать искусственно цены на продовольствие» и подчеркнул, что снижение цен во время религиозных праздников считается «одним из благочестивых поступков в исламе».

Иди Курбон является одним из основных мусульманских праздников, который знаменует окончание хаджа – ежегодного паломничества мусульман в Мекку. С 1991 года Иди Курбон в Таджикистане объявлен нерабочими днем. Однако в прошлом году на Иди Курбон некоторые сотрудники учебных заведений были вызваны на работу.