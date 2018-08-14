В Узбекистане запретят продавать алкоголь после 21 часа

Указатель на алкомагазин в Узбекистане. Фото с сайта Gazeta.uz

В Узбекистане запретят продавать алкоголь в магазинах после 21:00 и в заведениях после 23:00. Об этом 13 августа сообщило издание «Газета.Uz» со ссылкой на источники в правительстве.

Издание «Kun.Uz» передает, что бизнесменов уже начали предупреждать о необходимости прекращать торговлю спиртным по вечерам. В магазинах спиртное не рекомендуется продавать после 21 часа, а в заведениях – после 22 часов, то есть даже раньше, чем планируют в правительстве. Бизнесменам говорят, что это решение принято во исполнение распоряжений, отданных премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым на совещании 11 августа. За неисполнение распоряжения предпринимателям угрожают лишением лицензии на продажу алкоголя.

Некоторые бизнесмены предполагают, что новые ограничения связаны с убийством чемпиона по вольной борьбе Джамшида Кенжаева, совершенном возле ташкентского ночного клуба Aurum 898 в ночь на 9 августа. У спортсмена возник конфликт с охранниками заведения. Те утверждают, что он пытался пронести в клуб нож. В ходе последующей драки Кенжаев получил смертельное ножевое ранение.

По мнению других предпринимателей, запрет на ночную продажу алкоголя связан с подготовкой к мусульманскому празднику Курбан-хаит (Ийд ал-Адха) и Дню независимости Узбекистана. Эти праздники будут отмечаться, соответственно, 22 августа и 1 сентября.

В то же время источники «Газеты.Uz» в правительстве заявляют, что ограничение на продажу алкоголя вводится в плановом порядке. По словам чиновников, это решение готовилось уже давно. Отмечается, что ночная продажа алкоголя важна для двух специфических категорий населения – для поклонников «клубного» образа жизни и для страдающих алкогольной зависимостью. Обе эти категории считаются группами риска в плане совершения преступлений. По данным МВД Узбекистана, под влиянием алкоголя в стране совершаются 25% изнасилований и 16% убийств. Что касается большинства граждан, то, как считают власти, им нововведение не причинит неудобств.

В начале 2018 года спиртное в Узбекистане резко подорожало. Власти утвердили новые минимальные розничные цены алкоголя, повысив минимальную стоимость напитков на 20-24%. В то же время весной было выпущено постановление, согласно которому вино из местного сырья теперь считается не алкогольной, а сельскохозяйственной продукцией. То же постановление предусматривает ряд льгот для виноделов. А в июне было объявлено о планах сократить минимальное расстояние от точек продажи спиртного до образовательных, религиозных и спортивных учреждений. Сейчас это расстояние составляет 500 метров, его планируется уменьшить до 100 метров.